KBC-topman Johan Thijs verkozen tot ‘Trends Manager van het Jaar 2018' KVDS

09 januari 2019

19u42 1 Economie KBC-topman Johan Thijs is verkozen tot ‘Trends Manager van het Jaar 2018'. Aan Franstalige zijde werd Jean-Jacques Cloquet, ex-CEO van de luchthaven van Charleroi en sinds deze week een van de CEO's van dierenpark Pairi Daiza, verkozen tot ‘Manager van het Jaar’.

De jury - samengesteld uit oud-winnaars, captains of industry, onafhankelijke topspecialisten en redacteurs van Trends - kende de trofee al voor de 34ste keer toe aan een bedrijfsleider die met zijn bedrijf een waardevolle bijdrage aan de Vlaamse economie geleverd heeft en hierin een voortrekkersrol gespeeld heeft.

Johan Thijs volgt Michèle Sioen, CEO van textielgroep Sioen Industries, op in de lijst van managers van het jaar, een initiatief van Trends in samenwerking met Kanaal Z. In oktober liet managementblad Harvard Business Review nog weten Thijs tot de beste tien toplui ter wereld te rekenen. Thijs was goed voor de achtste plaats in die top 100. De Harvard Business Review houdt niet alleen rekening met de financiële prestaties van een bedrijf, maar bijvoorbeeld ook met het duurzaamheidsbeleid.





Ook genomineerd voor de verkiezing van Trends Manager van het Jaar 2018 waren Chris Peeters (Elia Groep), Dirk Coorevits (Soudal), Saskia Van Uffelen (Ericcson Belux), Onno van de Stolpe (Galapagos), Jan Boone (Lotus Bakeries), Wouter De Geest (BASF Antwerpen), Stefaan Gielens (Aedifica), Felis Van de Maele (Collibra) en Pieterjan Bouten & Louis Jonckheere (Showpad).

Aan Franstalige kant werd Jean-Jacques Cloquet dan weer verkozen tot ‘Manager van het Jaar 2018’ door Trends-Tendances, de Franstalige tegenhanger van Trends Magazine. Cloquet is de voormalige CEO van de luchthaven van Charleroi (Brussels South Charleroi Airport) en sinds deze week aan de slag als CEO bij het dierenpark Pairi Daiza.

Pairi Daiza

Bij Pairi Daiza vormt hij een team met twee andere CEO’s, Eric Domb – de oprichter en eigenaar van het park en in 2007 zelf ‘Manager van het Jaar’ - en Yvan Moreau (financieel directeur). Cloquet leidt er de operationele en commerciële afdelingen.

Als directeur en later CEO van de luchthaven van Charleroi, zorgde hij ervoor dat het aantal jaarlijkse passagiers op de luchthaven steeg van 2.4 miljoen tot meer dan 8 miljoen.