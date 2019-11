KBC stelt zijn app open voor niet-klanten Aankoop tickets De Lijn en NMBS of dienstencheques voortaan beschikbaar voor iedereen SPS

18 november 2019

14u18

Bron: Belga 2 Economie Bank-verzekeraar KBC gaat verschillende niet-bancaire diensten op zijn app KBC Mobile openstellen voor niet-klanten. Zo wordt KBC naar eigen zeggen de eerste financiële instelling in België die diensten aanbiedt aan mensen zonder dat ze een rekening hoeven te openen.

Ruim 1 miljoen klanten gebruiken vandaag de KBC-app, van wie er 174.000 de niet-bancaire diensten van derde partijen gebruiken. Het gaat dan om het kopen van vervoersbewijzen van De Lijn of NMBS, het betalen van parkeersessies met 4411 of bij Q-Park of het bestellen van dienstencheques. In oktober waren er meer dan 200.000 afnames van die diensten.

Enkele daarvan worden in de loop van december opengesteld voor niet-klanten: de aankoop van tickets van De Lijn en NMBS, de aankoop van tienbeurtenkaarten bij MIVB, en niet-klanten krijgen ook de mogelijkheid om van nieuwe diensten gebruik te maken: via iChoose intekenen op een groepsaankoop groene energie en het bestellen van vouchers voor de Brussels Airport comfort services.

Niet-klanten moeten in de app telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum invullen, betalen kan via Payconiq of met een rekening naar keuze. "We zetten zo een verdere stap in de richting van een open digitaal platform, dat voor elke consument vlot toegankelijk is en reële financiële meerwaarde biedt", zegt directeur digitale transformatie Karin Van Hoecke. KBC hoopt bovendien de niet-klanten te overtuigen om toch de stap naar KBC te zetten.

Ook voor KBC-klanten zitten er veranderingen aan te komen. Zo zullen handelaars, winkelketens en leveranciers via KBC Deals cashback-kortingen kunnen aanbieden aan klanten die betalen met een KBC-gerelateerd betaalmiddel. De klant krijgt deals op maat aangeboden en als hij die activeert, krijgt hij elke maand de verworven kortingen terugbetaald. In eerste instantie zullen meer dan 50 nationale en lokale deals ter beschikking staan, maar dat aantal zal nog stijgen, verzekert KBC. In het loop van het voorjaar van 2020 zal KBC bovendien het Trooper-platform koppelen aan het Deals-programma, waardoor klanten kunnen kiezen om de cashbacks naar een zelfgekozen vereniging of goed doel te laten gaan.

Klanten met een plusrekening zullen ook gebruik kunnen maken van een digitale kluis waarin ze allerhande documenten en paswoorden kunnen opslaan, en KBC lanceert ook de eBox van de federale overheid, een persoonlijke beveiligde elektronische brievenbus waarin de klant zijn overheidsdocumenten kan ontvangen.