KBC herschikt bankkantoren: 8 kantoren gaan dicht, uit 66 kantoren verdwijnt het personeel Redactie

23 maart 2018

09u33

Bron: belga 1

Bank-verzekeraar KBC gaat zijn netwerk van bankkantoren in Vlaanderen herschikken. Acht kantoren worden gesloten en uit 66 kantoren verdwijnt het personeel. De ingrepen hebben geen impact op het totale aantal medewerkers, zegt KBC.

De getroffen medewerkers zullen bijvoorbeeld aan de slag kunnen in naburige kantoren. KBC verdubbelt immers het aantal bankkantoren met een volledig aanbod van producten en diensten tot 145. In die kantoren kunnen alle klanten terecht voor dagelijkse transacties en gespecialiseerd advies.

Ook bij KBC Live (bank-verzekeren via telefoon of chat) kunnen werknemers terecht, want klanten contacteren hun bank steeds vaker op die manier.

"De medewerkers en sociale partners worden in alle openheid geïnformeerd", stelt KBC.