KBC boekt verlies van 5 miljoen en snijdt in kosten, vakbond vreest niet voor ontslagronde ADN

14 mei 2020

15u02

Bron: Belga 0 Economie De coronacrisis treft ook KBC. De groep boekte in het eerste kwartaal een verlies van 5 miljoen euro en gaat dit jaar extra besparen op de kosten. De stopzetting van een aantal projecten bij de bank-verzekeraar kan een impact hebben op externe medewerkers en interimcontracten, maar vakbond ACV Puls vreest niet voor een grote ontslagronde.

KBC maakte donderdag cijfers over het eerste kwartaal bekend. De groep maakte netto 5 miljoen euro verlies en verwacht dit jaar meer dan 1 miljard euro waardeverminderingen te moeten boeken op kredieten. De directie wil extra kostenbesparingen doorvoeren en verwacht dat de exploitatiekosten met 3,5 procent zullen dalen in plaats van de eerder verwachte stijging met 1,6 procent.

Besparen

Hoe wil CEO Johan Thijs dat doen? In een conference call met journalisten wees hij eerst op besparingen die automatisch voortvloeien uit de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. "We werken massaal vanop afstand en reizen niet meer. Normaal gezien zou ik rondreizen om investeerders onze resultaten uit te leggen, maar niemand zal morgen het vliegtuig nemen. We schroeven onze reiskosten terug tot bijna nul." Ook evenementen en trainingssessies zijn geschrapt.

Daarnaast zet het bedrijf ook sommige projecten tijdelijk of zelfs definitief stop. "Het gaat dan niet om projecten rond digitalisering en onze transformatie", benadrukte Thijs. De stopzetting van die projecten heeft tot gevolg dat interimcontracten niet verlengd worden en dat geen beroep meer wordt gedaan op externe medewerkers.

Ondernemingsraad

Toevallig was er donderdag ook een ondernemingsraad gepland bij KBC, zegt vakbondsman Dirk De Backere van ACV Puls, de grootste vakbond bij KBC.

Ik wil het niet minimaliseren, maar ik heb de financiële crisis nog vers in het geheugen en in vergelijking met die periode zijn de maatregelen relatief zacht Vakbondsman Dirk De Backere van ACV Puls, de grootste vakbond bij KBC

Daar kregen de werknemersvertegenwoordigers meer details over de ingrepen. Volgens De Backere valt de impact mee. “Ik wil het niet minimaliseren, maar ik heb de financiële crisis nog vers in het geheugen en in vergelijking met die periode zijn de maatregelen relatief zacht.”

Volgens De Backere werd naast de reizen ook onder meer ook het marketingbudget aangehaald als besparingspost. Ook worden sommige vormen van variabele verloning over alle geledingen van het bedrijf 'on hold' gezet, maar nog niet geschrapt. "Er zijn een aantal signalen, maar geen harde maatregelen. Er is absoluut geen sprake van een ontslagronde.”

De Backere wijst op het belang van de cao over een tewerkstellingsgarantie bij KBC, die nog loopt tot juni. "Hopelijk kunnen we daar binnenkort weer over rond de tafel gaan zitten", zegt hij. "Dat is meer dan ooit belangrijk als je ziet welke ontslaggolf er waarschijnlijk op ons afkomt in de privésector. KBC is geen bedrijf dat een traditie heeft van draconische maatregelen. Ik hoop dat dat zo blijft.”

