KBC bespreekt overname Budapest Bank met Hongaarse regering HR

14 februari 2019

13u56

Bron: Belga 0 Economie Bank-verzekeraar KBC zal het overnamedossier van Budapest Bank met veel interesse bekijken. De staatsbank werd vorige week door de Hongaarse premier Viktor Orban in de etalage gezet.

Orban droeg zijn regering eind januari op om met banken gesprekken aan te knopen over een verkoop van Budapest Bank. Hij wil er minstens 700 miljoen dollar (ruim 620 miljoen euro) voor krijgen, het bedrag dat de Hongaarse staat in 2015 voor de bank betaalde aan GE Capital, de financiële tak van het Amerikaanse General Electric.

KBC had eerder zijn interesse al laten blijken in Budapest Bank. “We hebben die interesse nu bevestigd bij de Hongaarse regering", zegt KBC-topman Johan Thijs.

KBC heeft een potje van 1,9 miljard euro aan kapitaal voor fusies en overnames. "We zijn dossiers aan het bekijken in de landen waar we actief zijn, zowel op het vlak van bankieren als verzekeren", aldus nog de topman. Budapest Bank is zo'n dossier. Thijs voegde er wel aan toe dat KBC alleen naar opportuniteiten speurt in zijn kernlanden. "We gaan daar niet buiten kijken", klonk het.

De kernlanden van de bank-verzekeraar zijn België, Ierland, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije en Slovakije.