Karel Baert volgt Karel Van Eetvelt op als CEO van Febelfin Redactie

30 maart 2020

08u55

Bron: Belga 0 Economie D e bankenfederatie Febelfin heeft een nieuwe CEO: Karel Baert. Hij volgt Karel Van Eetvelt op, die Febelfin heeft ingeruild voor voetbalclub Anderlecht.

Baert wordt vanaf 15 april CEO van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB).

De nieuwe topman van Febelfin komt over van consultant Egon Zehnder, waar hij partner is. Eerder werkte hij voor Deutsche Bank België en was hij gedelegeerd bestuurder voor bpost bank. Hij stond nadien aan het hoofd van het retailnetwerk van het postbedrijf.

Later meer