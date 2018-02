Kandidaat-piloten kunnen diploma voortaan goedkoper en in kortere tijd behalen Redactie

26 februari 2018

17u42 1 Economie Vorig jaar richtte TUI fly een eigen academie op om geïnteresseerde jongeren op een goedkopere manier dan de klassieke tot piloten op te leiden. Nu komt de vliegtuigmaatschappij op de proppen met twee opleidingen om 'first officer' te worden: een van 39 maanden en een van amper 18 maanden.

De opleidingen duren niet alleen minder lang, ze zijn ook goedkoper. "De kost kan worden herleid tot een derde van de prijs van een traditionele pilootopleiding", klinkt het bij TUI fly. Het zijn de eigen instructeurs van de vliegtuigmaatschappij die de opleidingen geven. TUI fly investeert meer dan 1 miljoen euro in de pilotenacademie.

Piloot worden is een kinderdroom van velen. Maar wie er écht wil aan beginnen, moet over een diepe beurs beschikken. Voor een licentie van lijnvluchtpiloot betaal je gemiddeld 90.000 euro. TUI fly biedt nu formules aan van 30.000 en van 50.000 euro. "De kandidaat verwerft niet alleen een vlieglicentie maar ook de specifieke bekwaamheid om met een Boeing 737 te vliegen", aldus TUI fly. Wie slaagt, heeft meteen minstens drie jaar werkzekerheid bij de luchtvaartmaatschappij.

Zo ziet TUI fly de opleidingen in de praktijk:

39 maanden

Deze opleiding loopt over een periode van 3 jaar en 3 maanden. De kandidaat werkt ook deeltijds in de kantoren en ontvangt een salaris. Hij/zij draagt zelf bij tot de financiering van de opleiding (10.000 euro per opleidingsjaar of 30.000 in totaal).

18 maanden

Deze opleiding is inhoudelijk dezelfde als die van 39 maanden maar de kandidaat wordt full time opgeleid in de theorie en de praktijk. Hij werkt niet in de kantoren en financiert zijn opleiding voor 50.000 euro in totaal.

De vliegtuigmaatschappij organiseert opendeurdagen op 10 maart, 21 april en 26 mei. Informatiedagen in de kantoren van TUI fly in Zaventem op 10 maart, 21 april en 26 mei. Hier kan je terecht voor meer info en voor inschrijvingen.