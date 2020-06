Kamerleden Open Vld willen verplichte sluitingsdag voor handelszaken schorsen tot einde van het jaar JOBR

26 juni 2020

14u11

Bron: Belga 3 Economie De verplichte wekelijkse rustdag voor handelszaken moet tot het einde van het jaar geschorst worden. Dat vinden Open Vld-kamerleden Kathleen Verhelst en Robby De Caluwé, die een wetsvoorstel in die zin hebben ingediend. De handelszaken moesten tijdens de lockdown gedurende weken sluiten en dreigen een groot omzetverlies voor dit jaar te leiden.

“De coronalockdown heeft een enorme impact op de economie en zeker op de kleinhandel”, stellen de Open Vld’ers. “Zaken zoals kledingwinkels waren verplicht gesloten tussen 18 maart en 11 mei. Sindsdien zijn ze terug open, maar onder strikte veiligheidsvoorschriften. Hierdoor dreigt dit jaar voor hen een groot omzetverlies.” Kathleen Verhelst en Robby De Caluwé willen hen extra ademruimte geven door de wekelijkse verplichte rustdag tot het einde van het jaar te schorsen.

Het schorsen van de sluitingsdag zorgt ook voor een betere spreiding van de drukte doorheen de week. Zo kan er meer geshopt worden op een veilige manier en zonder te lange wachttijden Robby De Caluwé

Op de wettelijk verplichte rustdag wordt de zaak gedurende vierentwintig uur gesloten. Vaak wordt gesproken van de verplichte zondagsrust, maar een handelaar mag ook kiezen om deze wekelijkse rustdag op een andere dag in de week op te nemen. “Een tijdelijke schorsing van die verplichte rustdag kan helpen om het omzetverlies te beperken. Bovendien zorgt het ook voor een betere spreiding van de drukte doorheen de week. Zo kan er meer geshopt worden op een veilige manier en zonder te lange wachttijden. Wat ook belangrijk is als we een tweede golf van coronabesmettingen willen vermijden”, argumenteert Verhelst.

“Voor veel zaken is een goede omzet halen in de rest van het jaar een kwestie van leven of dood”, vult De Caluwé aan. “We willen hen alle middelen aanreiken om dit te realiseren. Met deze maatregel kunnen handelaars hun ‘verloren’ verkoopdagen inhalen om hun stock maximaal te verkopen.”

