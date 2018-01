Kamer verlaagt sociale bijdragen van startende zelfstandigen met laag inkomen kv

25 januari 2018

17u57

Bron: Belga 1 Economie 11.000 startende zelfstandigen met een laag inkomen zullen vanaf april minder sociale bijdragen moeten betalen. De Kamer heeft daarover unaniem een wetsontwerp van minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) goedgekeurd.

In het huidige systeem moet een beginnende zelfstandige elk trimester minstens 680 euro sociale lasten betalen, los van zijn inkomen. Vanaf april zullen de zelfstandigen die minder dan 1.108 euro per maand bruto-inkomsten hebben per trimester slechts 350 euro moeten betalen, of een besparing van 110 euro per maand.