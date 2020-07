Kamer steunt maatregelen voor bedrijven en culturele sector RL

10 juli 2020

01u52

Bron: Belga 0 Economie De Kamer heeft een aantal nieuwe maatregelen goedgekeurd die het vermogen van bedrijven en zelfstandigen moeten versterken. Er komt een verlaging van de loonkost voor zwaar getroffen ondernemingen een verhoogde investeringsaftrek.

Om de werkgelegenheid in de zwaar getroffen sectoren extra te ondersteunen, komt er een voordeel voor bedrijven die de voorbije maanden een beroep deden op technische werkloosheid. In vergelijking met de maand mei zullen zij slechts de helft van de bedrijfsvoorheffing die er voor de maanden juni, juli en augustus bijkomt moeten doorstorten. Hiervoor is 460 miljoen euro uitgetrokken.

Om te vermijden dat kmo's en zelfstandigen geplande investeringen stopzetten, lanceert het wetsvoorstel van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) een eenmalige verhoging van de investeringsaftrek tot 25 procent.

Tax-shelter

Ook de ‘tax shelter’ voor start-ups zal voortaan ook toegankelijk zijn voor kmo’s die getroffen zijn door Covid-19. Een tax shelter is een belastingvermindering die particulieren kunnen krijgen indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een onderneming.

"In een eerste ronde hebben we vooral aan schadebeperking gedaan door onder meer betalingsuitstel en overheidsgaranties. In deze tweede fase nemen we offensieve maatregelen die nieuwe investeringen aanmoedigen", zegt minister De Croo.

Het wetsontwerp bevat ook een aantal fiscale vrijstellingen. De aftrekbaarheid van de receptiekosten wordt opgetrokken van 50 procent naar 100 procent. Giften aan erkende instellingen geven recht op een belastingvermindering van 60 procent en de consumptiecheques worden fiscaal vrijgesteld.

Culturele sector

Ook keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat artiesten en technici uit de culturele sector die getroffen zijn door het coronavirus makkelijker toegang moet geven tot een werkloosheidsuitkering. De maatregel geldt in principe tot het einde van het jaar.

Om de sector te steunen, werkten Ecolo-Groen en de PS een voorstel uit. Kunstenaars en technici die in 2019 tien prestaties of twintig gepresteerde werkdagen in de cultuursector kunnen aantonen, zouden toegang krijgen tot werkloosheid. De werkloosheidsuitkering vermindert ook niet wanneer er inkomsten zijn uit auteursrechten of naburige rechten.

Enkel N-VA stemde tegen het voorstel. Die partij beschouwt de maatregel als een “voorkeursbehandeling”. Open Vld en Vlaams Belang steunden het voorstel wel, omdat het om een tijdelijke maatregel gaat. CD&V had het voorstel willen bijsturen, maar kreeg daarvoor geen steun en heeft zich daarom onthouden.

