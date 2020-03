Kamer keurt noodbegroting goed met extra miljard voor maatregelen tegen coronavirus AW

19 maart 2020

19u04

Bron: Belga 0 Economie De Kamer heeft vandaag de noodbegroting voor de komende drie maanden goedgekeurd. Daarin is een extra provisie van een miljard euro voorzien voor de strijd tegen het coronavirus. Een wet van minister Denis Ducarme (MR) geeft zelfstandigen die hun zaak (gedeeltelijk) moeten stoppen vanwege de coronamaatregelen recht op een vervangingsinkomen.

De extra provisie werd via een amendement toegevoegd aan het wetsontwerp dat de voorlopige twaalfden voor april, mei en juni regelt. Dat amendement kwam tot stand na overleg tussen de regering en verschillende fracties. Van de 127 Kamerleden die hun stem uitbrachten hebben er 112 voor gestemd. Eén Kamerlid stemde tegen, veertien Kamerleden onthielden zich.



De Kamer nam ook unaniem een wet aan die een vervangingsinkomen toekent voor alle zelfstandigen die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten staken vanwege de maatregelen die uitgevaardigd zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het zogenaamde 'overbruggingsrecht voor zelfstandigen' omvat een maandelijkse vergoeding van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast).



Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) gaf aan het einde van de zitting nog mee dat de regering nog geen wetsontwerp heeft neergelegd over de volmachten die ze zou vragen om het coronavirus te bestrijden. Die tekst zal in de komende uren worden ingediend, zodat het parlement die wellicht volgende week zal kunnen bespreken.