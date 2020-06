Just Eat Takeaway neemt Amerikaanse branchegenoot Grubhub over IB

11 juni 2020

03u42

Het Nederlands-Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway betreedt de Amerikaanse markt door branchegenoot Grubhub over te nemen. Met de deal, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is 7,3 miljard dollar gemoeid.

Volgens topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway ontstaat zo het grootste voedselbezorgingsbedrijf ter wereld buiten China. Samen zouden ze goed zijn voor meer dan 70 miljoen actieve klanten wereldwijd. Groen heeft al vaker gezegd dat het in de branche voor online eten bestellen belangrijk is de grootste te zijn.

Grubhub geldt als de leidende speler in de Verenigde Staten. Het Nederlands-Britse bedrijf kaapt Grubhub weg voor de ogen van Uber, dat volgens verschillende media eveneens geïnteresseerd was in het bedrijf. Uber is vooral bekend van zijn gelijknamige taxi-app maar is via Uber Eats ook actief op de maaltijdbezorgmarkt.

Overigens is Just Eat Takeaway zelf vrij recent ontstaan uit een fusie. Het Nederlandse Takeaway breidde eerder dit jaar dankzij de samenvoeging met het Britse Just Eat uit naar het Verenigd Koninkrijk. Aan die deal ging een maandenlang proces vooraf. Ook de samensmelting van Grubhub vergt nog wat tijd. De deal kan waarschijnlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond worden.

Aandelen

Aandeelhouders van Grubhub krijgen bij de deal voor elk aandeel Grubhub 0,671 aandelen Just Eat Takeaway. Zo wordt Grubhub bij de transactie gewaardeerd op 75,15 dollar per aandeel. Dat is beduidend hoger dan de slotkoers van woensdag van 59,05 dollar.

Het hoofdkantoor van Just Eat Takeaway blijft ook na de deal gevestigd in Amsterdam en Grubhub houdt zijn hoofdkantoor in Chicago. Grubhub-oprichter en topman Matt Maloney treedt straks toe tot de raad van bestuur van het gecombineerde bedrijf. Hij wordt tevens verantwoordelijk voor de Amerikaanse activiteiten van de onderneming.