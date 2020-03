Juridisch expert geeft raad over werken in tijden van corona: “Thuis uit schrik voor besmetting? Werkgever mag dat weigeren”

Economie Nu het coronavirus ook in ons land om zich heen grijpt, treffen steeds meer bedrijven maatregelen. Bureaus worden vaker gedesinfecteerd, vergaderingen in kleine ruimtes afgeraden en iedereen krijgt op het hart gedrukt om goed zijn handen te wassen. Maar wat zegt de wet eigenlijk over werken in tijden van corona? Geert Vermeir, juridisch expert en hr-dienstverlener bij SD Worx, beantwoordt 9 veelgestelde vragen.

1. Ik durf niet naar het werk want ik ben bang voor besmetting. Mag ik verlof nemen?

Werk je op Brussels Airport en kom je elke dag in contact met mensen van over de hele wereld? Of is je naaste collega net terug van een wereldreis? Je zou voor minder op je hoede zijn. “Toch kan je niet zomaar beslissen om thuis te blijven uit vrees voor besmetting”, weet Geert Vermeir, juridisch expert bij SD Worx. “Het staat je uiteraard vrij om verlof aan te vragen, maar je chef kan dat wel degelijk weigeren. Het is tenslotte niet evident om de afwezigheid van een werknemer last-minute op te vangen. Bovendien zou ik het sowieso niet aanraden. Voorlopig is er geen reden tot paniek.”

2. Kan mijn baas mij opleggen om verlof te nemen omdat ik in een risicogebied ben geweest?

“Net zoals jij niet kan beslissen om in verlof te gaan zonder goedkeuring van je leidinggevende, kan je baas je niet dwingen om vakantiedagen op te nemen. Dat gebeurt altijd in onderling overleg”, vervolgt de expert. “Wel is elk bedrijf verplicht om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Vandaar de verhoogde waakzaamheid op vlak van hygiëne. Al je symptomen zou vertonen, of als je onlangs in een risicogebied bent geweest, kan je baas je hier dus wel op aanspreken. Verschillende grootbanken hebben bijvoorbeeld gevraagd aan personeelsleden die in het buitenland zijn geweest om enkele dagen preventief van thuis te werken.”

Volgens de wet kan je werkgever je niet verbieden om op de werkvloer te komen Geert Vermeir

3. Heb ik recht op een extra vergoeding als ik gevraagd word om te telewerken?

“Om thuis te kunnen werken moet die mogelijkheid in principe voorzien zijn in je onderneming. Er moeten bijvoorbeeld afspraken zijn over welke middelen je werkgever daarvoor ter beschikking stelt - zoals een laptop of gsm - en of je er een bijkomende vergoeding voor ontvangt. Telewerken om besmetting te voorkomen is dus vooral een goede oplossing als de praktijk al was ingeburgerd in jouw bedrijf.”

“Is telewerk bij jou niet ingeburgerd, maar vraagt je baas toch om je taken van thuis uit te voeren? “Aangezien de maatregel van tijdelijke aard is, kan dat altijd in onderling overleg. Zorg dan onmiddellijk voor duidelijke afspraken rond de middelen en eventuele vergoedingen tijdens die periode.”

4. Ik wil niet van thuis werken. Kan ik hiertoe verplicht worden?

“Volgens de wet kan je werkgever je niet verbieden om op de werkvloer te komen. Gebeurt dat toch, dan is dat in principe een schending van de arbeidsvoorwaarden. Maar als je werkgever je correct blijft verlonen, zie ik in een situatie als deze geen reden om niet op zijn vraag in te gaan.” Of de rechtbank je gelijk zou geven als je de beslissing van je baas zou aanvechten, is in deze omstandigheden bovendien onzeker.

Geraak je niet op het werk omdat je in het buitenland in quarantaine bent geplaatst? Dan ben je verhinderd door overmacht en ben je tijdelijk werkloos

5. Mag mijn leidinggevende mijn vraag om thuis te werken weigeren?

Zou jij wél liefst enkele weken van thuis werken om het risico op besmetting te minimaliseren? “Je kan eens horen wat je chef daarvan denkt, maar je werkgever kan dat weigeren.” Wil je thuiswerken omdat de school van je kinderen gesloten is en je anders geen opvang hebt? “Dat is geen geldige reden om thuiswerk te kunnen afdwingen. Wel kan je je in zo’n geval beroepen op familiaal verlof. Elke werknemer kan maximaal 10 dagen per jaar onbetaald vrijaf nemen voor soortgelijke noodgevallen.”

6. Wat als ik niet op het werk raak door quarantainemaatregelen?

“Als je symptomen van het coronavirus vertoont en niet kan komen werken, ben je ziek. Dan krijg je een bewijs van arbeidsongeschiktheid van je arts en ontvang je je gewaarborgd loon van je werkgever. Net als bij elke andere ziekte. Vertoon je geen symptomen, maar kan je niet op het werk raken omdat je in het buitenland in quarantaine bent geplaatst? Dan ben je niet ziek, maar verhinderd door overmacht. In dat geval ben je tijdelijk werkloos en zal je een uitkering ontvangen via de RVA. Die bedraagt 65% van je brutoloon.”

7. Krijg ik een uitkering als ik beslis om mezelf in quarantaine te plaatsen?

“Er is alleen sprake van overmacht als de quarantaine wordt opgelegd door de overheid”, verduidelijkt Geert Vermeir. “Dat was bijvoorbeeld ook het geval toen Belgen enkele weken geleden werden teruggehaald uit China. Blijkt je buurman besmet te zijn met het coronavirus en besluit jij om je te laten testen? Dan ben je niet ziek en heb je ook niet echt een reden om je af te zonderen. Dat is dus geen geldige reden om niet naar het werk te komen. Maak je je echt zorgen? Spreek hierover met je werkgever. Misschien kunnen jullie overeenkomen dat je de test toch tijdens de uren kan gebeuren en mag thuiswerken tot je nieuws hebt. Of word je vrijgesteld van je taken, al dan niet met behoud van loon.”

8. Mijn bedrijf is afhankelijk van buitenlandse leveranciers en nu is er minder werk. Wat nu?

“Als je niet kan werken omdat bepaalde goederen niet meer geleverd worden, kan je werkgever je net als bij een quarantaine in technische werkloosheid door overmacht plaatsen. Je krijgt voor die periode een uitkering van de RVA. Beschik je wel over alle nodige grondstoffen, maar had je bedrijf veel buitenlandse klanten waardoor de vraag naar jullie product nu sterk verminderd is? Dan kan je als arbeider economisch werkloos gesteld worden en zal je ook een uitkering krijgen van 65% van je brutoloon.”

Als een van je collega’s besmet is met Covid-19, zal er een onderzoek plaatsvinden om te achterhalen met wie de zieke persoon in contact is geweest Geert Vermeir

9. Wat als een van mijn collega’s besmet blijkt te zijn met Covid-19?

“Er zal een onderzoek plaatsvinden om te achterhalen met wie de zieke persoon in contact is geweest”, aldus de juridisch expert. “Daarna zal je werkgever in overleg met de arbeidsgeneesheer, de werknemersvertegenwoordigers en eventueel met verschillende individuele personeelsleden bepalen wat de gepaste maatregelen zijn. Eventueel kunnen groepen collega’s de vraag krijgen om te telewerken tot ze weten of ze al dan niet besmet zijn. Leent je werk zich daar niet toe? Dan kan er afgesproken worden dat je tijdelijk thuisblijft, in principe met behoud van loon. In onderling overleg zijn natuurlijk andere afspraken mogelijk.”

