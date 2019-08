Jupiler behoudt groter glas van 30 centiliter na geslaagde zomeractie IB

31 augustus 2019

06u10

GROTERE PINTJES Na een geslaagde promotiecampagne lanceert AB InBev in de horecasector in ons land een glas van 30 centiliter. Café-uitbaters en klanten zullen uiteindelijk beslissen of dit de nieuwe standaard wordt, stelt de brouwer.

Begin deze zomer lanceerde het bedrijf een promotieactie in verschillende cafés, als onderdeel van een grootschalig plan om de horeca in België te ondersteunen. Klanten die een Jupiler in een glas van 25 centiliter bestelden, kregen voor dezelfde prijs een glas van 30 centiliter.

Na de positieve reacties van klanten zal het pintje van 30 centiliter behouden worden. Klanten vonden wel dat het glas te zwaar was, waardoor er tegen november een nieuw glas ontworpen wordt.

Volgens de brouwer is het uiteindelijk de consument die beslist of het glas van 30 centiliter de norm wordt of dat AB InBev teruggrijpt naar de glazen van 25 centiliter. Het bedrijf benadrukt dat het aan de prijzen niets zal veranderen en dat café-uitbaters kunnen beslissen of ze zelf hun prijzen willen optrekken.