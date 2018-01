Juncker over begroting: "Europa is meer waard dan één kopje koffie per dag" FT

18u03 17 REUTERS Jean-Claude Juncker. Economie De EU-begroting, die de burger volgens Brussel omgerekend één kopje koffie per dag kost, is onvoldoende voor de ambities en uitdagingen waar Europa voor staat. Volgens Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, moet het huidige plafond van 1,2 procent van het bruto binnenlands product omhoog.

Juncker zei dat bij de opening van een tweedaagse conferentie over de toekomstige financiering van de EU. "Europa is denk ik meer dan een kopje koffie per dag waard." Hij wees erop dat er onvoorziene uitdagingen zijn bijgekomen zoals de stromen asielzoekers, terreurdreigingen en natuurrampen door klimaatverandering. Daarbij komt dat door het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie straks zo'n 12 miljard euro per jaar minder in het huishoudpotje van de EU zal terechtkomen. Nu storten de 28 lidstaten jaarlijks gezamenlijk circa 145 miljard euro van hun gezamenlijk geproduceerde welvaart in de Brusselse 'schatkist'.

In mei presenteert de commissie haar voorstellen voor de nieuwe meerjarenbegroting waar de EU mee werkt. Het huidige zogenoemde meerjarig financieel kader (MFK) loopt van 2014 tot en met 2020. De baas van het dagelijkse EU-bestuur wil dat voor de Europese verkiezingen volgend jaar duidelijk is hoe het financiële plaatje voor de volgende periode eruitziet.

Juncker zei niet zomaar te willen snijden in het gemeenschappelijke landbouwbeleid of de zogenoemde cohesiefondsen voor economisch minder ontwikkelde EU-landen en -regio's. Sommige lidstaten zien in het vertrek van de Britten juist een goede aanleiding om de EU-begroting te snoeien.