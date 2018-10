Juncker: "Belgische begroting stelt geen probleem” TT

18 oktober 2018

17u29

Bron: Belga 0 Economie De Belgische begroting voor 2019 stelt volgens Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker geen probleem. Dat heeft hij gezegd na afloop van de Europese top. Wel kondigde hij aan dat de Commissie "enkele bijkomende vragen" zal voorleggen aan de regering.

Eerder op de dag luidde het dat de Commissie een brief voorbereidt waarmee ze de federale regering om bijkomende uitleg wil vragen over de begroting. Ons land roept de flexibiliteitsclausule in die voorzien is in de Europese begrotingsregels en de Commissie zou daar meer uitleg bij vragen.

Een woordvoerster benadrukte dat er over geen enkele nationale begroting, die stuk voor stuk aan de Commissie moeten worden voorgelegd, al een beslissing is genomen. Het klopt niet dat er al een brief naar België zou zijn verstuurd.



Nu zegt Commissiewoordvoerder Jean-Claude Juncker dat hij niet van plan is de begroting die België enkele dagen geleden indiende, af te wijzen. “De Belgische begroting stelt geen enorm probleem. Zelfs geen groot probleem. Zelfs geen probleem. We hebben alleen maar enkele bijkomende vragen voor de regering", zei hij. Dat heeft Juncker gisteren ook al aan premier Charles Michel gezegd.

"Iedereen die zich deze ochtend vanuit een haast onbegrijpelijke opwinding met België heeft beziggehouden, ministers inbegrepen, windt zich op over zaken die geen opwinding verdienen", zei Juncker grappend. "Je moet je opwinding altijd onder controle houden.”

Andere landen

Tijdens de top, waar de leiders zich in de namiddag bogen over de eurozone, gaf de Italiaanse premier Giuseppe Conte meer uitleg bij de begroting die zijn land indiende. Zoals bekend wil Rome het tekort weer laten oplopen, wat leidt tot zenuwachtigheid bij de andere eurolanden en op de financiële markten. Juncker benadrukte op zijn persconferentie dat de Commissie nog geen oordeel klaar heeft, maar ook geen enkel “negatief vooroordeel” heeft met betrekking tot het Italiaanse budget.

Naast België en Italië mag nog een drietal andere landen zich verwachten aan bijkomende vragen om uitleg van de Commissie.