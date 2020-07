Jumbo vertraagt Belgische uitbreiding nog wat meer jv

14 juli 2020

09u16

Bron: belga 0 Economie De uitbreiding van het Nederlandse supermarktconcern Jumbo loopt door de coronacrisis nog wat meer vertraging op. Eind dit jaar zullen er "ten minste acht winkels" geopend zijn in België, zo liet Jumbo weten bij de voorstelling van zijn halfjaarcijfers.

Eind mei was er nog sprake van een tiental Belgische winkels dit jaar. En eind vorig jaar was de ambitie nog om twaalf tot vijftien vestigingen te hebben tegen eind 2020.



Dat betekent niet dat de Belgische winkels het niet goed doen. Integendeel, "de entree op de Belgische markt verloopt succesvol", aldus Jumbo. "Klanten omarmen de formule en de resultaten zijn boven verwachting." De supermarktketen ziet op langere termijn dan ook nog altijd ruimte voor minstens honderd winkels in België.



Jumbo landde in november vorig jaar in België. In juni werd in Deurne de vierde Belgische winkel geopend.



Het concern boekte in de eerste helft van dit jaar 5,1 miljard euro omzet in zijn supermarkttak, 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Jumbo denkt dit jaar de 10 miljard omzet te kunnen halen en zal ook voorbij de 100.000 werknemers gaan.

Maandag raakte wel bekend dat 23 vestigingen van restaurantformule La Place in Nederland definitief sluiten. De restaurantketen is sinds 2016 in handen van Jumbo.