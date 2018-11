Jongste tien jaar nooit zo weinig jobs verloren door faillissementen jv

05 november 2018

16u39

In de eerste tien maanden van 2018 zijn er 15.711 jobs op de tocht komen te staan als rechtstreeks gevolg van faillissementen. Dat berekende het handelsinformatiekantoor Graydon. Het gaat om een daling met 12,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. "We moeten terug naar de periode voor de crisis om betere cijfers terug te vinden", luidt het. Het aantal faillissementen tijdens de eerste tien maanden komt uit op 8.825 (-2 procent).

De daling van het jobverlies door faillissementen is zowel in het Vlaamse als het Waalse gewest terug te zien. In het Brussels gewest steeg het aantal jobs op de tocht daarentegen wel, met 7 procent. De regio is ook de enige van de drie waar tijdens de eerste tien maanden het aantal faillissementen steeg. Er gingen 2.609 bedrijven over de kop, een stijging met 21,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

In Vlaanderen was er tijdens de eerste tien maanden sprake van 4.106 failliete ondernemingen, een daling met 8,3 procent op jaarbasis en het laagste cijfer sinds 2009. Wallonië kent met 2.077 faillissementen een daling van 11 procent. Het gaat om het laagste cijfer sinds 2008.

Brussel

Bijna alle Vlaamse en Waalse provincies tekenen een daling op van het aantal bedrijven dat over de kop gaat. Enkel West-Vlaanderen vormt een uitzondering: er werden tijdens de eerste tien maanden 8,1 procent meer faillissementen uitgesproken. Voor de maand oktober gaat het om 126, het hoogste aantal ooit in die maand voor de kustprovincie.

Op sectoraal niveau stelt Graydon een stijging van het aantal faillissementen vast binnen de overige persoonlijke diensten (+17,1 procent), de bouwnijverheid (+4,2 procent) en de garagehouders (+16,2 procent). "Het valt daarbij op dat in de meeste gevallen de toename valt te herleiden tot een stijging in Brussel", klinkt het.