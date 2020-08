Jonge Vlaamse ondernemers willen Europa veroveren met alcoholijsjes

Economie Een strawberry rum daiquiri of amaretto cookie crunch? Neen, we hebben het hier niet over cocktails, wel over alcoholijsjes. De paradepaardjes van de jonge ondernemers Jorgo Struyve (25) en Nicolas Destoop (27). Hun ijsjes - een combinatie van sorbet- of roomijs met alcohol - is uniek in de Belgische supermarkten. Al hebben de jongemannen grootse uitbreidingsplannen om de Europese markt te veroveren. En het vooropgestelde investeringsbedrag dat daarvoor nodig is - zo'n 500.000 euro - is al bijna binnen.

September 2017. Studenten Jorgo en Nicolas - allebei uit Waregem - leren elkaar kennen tijdens hun studies aan de Hogeschool in Gent. Jorgo studeert er elektromechanica en Nicolas verkoop. Toch ontdekken ze een gezamenlijke passie, namelijk ijs maken. “We kochten een kleine ijsmachine om zelf in onze keuken te experimenteren”, vertelt Jorgo. Enkele maanden later - in januari 2018 - vertrekt Nicolas op citytrip naar New York. Een gewoon uitje met vrienden, zou je denken. Toch stuit hij daar op de markt van alcoholijsjes. Een concept dat nog niet gekend was in ons land. “In Europa heeft een ijssalon hier en daar wel een alcoholische smaak en er bestaan al wel cocktailwaterijsjes. Maar nergens in Europa – laat staan in België – vonden we een merk dat sorbet- en roomijs met alcohol combineert en dat grootschalig verdeelt. Dat was onze cue (lacht).”

Bij ons draait het vooral om de smaak van de drank Jorgo Struyve (25)

Zo gezegd, zo gedaan. Het ondernemersduo ging in een razendsnel tempo van student naar ondernemer. Na een jaar van testen, introduceren ze in mei 2019 officieel als eerste in ons land alcoholijsjes onder de merknaam LiQ (komt van LiQuor en Licking). “Een volledige dessertervaring met een vleugje alcohol”, voegt Nicolas eraan toe. Intussen liggen de LiQ-roomijs en sorbets in de rekken van zo’n 700 Belgische winkels, voornamelijk van Delhaize en Spar en enkele lokale Carrefour Markets. En dat in zes verschillende smaken. Van roomijs Amaretto Cookie Crunch, Irish Coffee Crumble, Bourbon Salted Caramel en Coconut Rum Punch tot de twee sorbets limoncello rasperry ripple en strawberry rum daiquiri. Een cup van 120 ml kost vandaag 2,79 euro. Een grote pot van 500 ml kost 6,99 euro. Wel for adults only. Onder de 18 jaar kan je het ijs niet kopen.

3 procent alcohol

Maar hoeveel alcohol zit er nu in zo’n ijsje? Kan je er bij wijze van spreken zat van worden? “Elk LiQ-ijsje bevat een alcoholpercentage van ongeveer 3 procent. We houden het bewust zo laag. Bij ons draait het vooral om de smaak van de drank”, zegt Jorgo. Conclusie: je zou dus al twee grote potten ijs moeten eten om hetzelfde effect te voelen als van één pintje. Voor wie op de calorieën let, is dit dan weer wel een goede zaak. Vergeleken met een klassiek ijsje werken ze bij LiQ met een combinatie van rietsuiker en zoetstof stevia. “Daardoor bevatten de ijsjes de helft minder suiker”, stelt Nicolas. “Daarnaast differentiëren we ons ook van andere ijsmerken door verpakking te gebruiken van bio-afbreekbare materialen.”

In april 2021 lanceren we de eerste LiQ-ijsjes in Duitsland en Nederland Jorgo Struyve (25)

Al 470.000 euro in het laatje

De alcoholijsjes leverden vorig jaar een half miljoen euro omzet op. “Steeds meer Belgen vinden onze ijsjes lekker, want de verkoop gaat alsmaar in stijgende lijn”, aldus het ondernemersduo. Maar de ambitie van Jorgo en Nicolas ligt grootser en verder. “We willen richting de Europese retailmarkt gaan, zijnde naar Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland”, klinkt het vastberaden. Daarvoor hebben de ondernemers geld nodig. Een totaalplaatje van zo’n 500.000 euro. “Een investeerder zorgde al voor 400.000 euro. De overige 100.000 euro proberen we op te halen met een crowdfunding, waarvan nu al meer dan 70.00 euro binnen is”, zegt Struyve. Nog 30.000 euro te gaan dus, tot het vooropgesteld bedrag binnen is. “Daarmee willen vooral het team verder uitbouwen door salesmensen aan te werven in het buitenland. En de distributie en marketing naar een hoger niveau tillen. Tot slot gaan we ook het productaanbod uitbreiden.”

De kans dat de LiQ-ijsjes binnenkort in de Europese winkelrekken te vinden zijn, is dus zeer reëel. “In april 2021 lanceren we de eerste verkopen in Duitsland en Nederland.”