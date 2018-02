Jonge investeerder (23) verdiende 3 miljoen euro in 3 jaar met risicovolle investeringen. Dinsdag verloor hij alles in de flash crash avh

08 februari 2018

11u26

Bron: news.com.au; Reddit 0 Economie Tegenwoordig zijn het vooral cryptoinvesteerders die met de aandacht gaan lopen, maar een 23-jarige investeerder uit Singapore verdiende een fortuin met beleggingen tegen de zogenaamde ‘angst-index’. Drie jaar lang stroomde het geld binnen, maar dinsdag ging alles in rook op. “Ik heb ook geld van anderen verloren, mensen die mij vertrouwden.”

Dinsdag doken alle beurzen in het rood. De Dow Jones verloor zelfs 1.600 punten in één dag, de grootste puntendaling sinds de financiële crisis in 2008. Investeerders likten hun wonden, maar de schade bij deze jonge investeerder uit Singapore was wel heel groot. Zijn risicovolle investeringen hadden hem drie jaar lang veel geld opgebracht, maar daar kwam maandag abrupt een einde aan.

“Ik heb 4 miljoen dollar (3,2 miljoen euro, red.) verloren na 3 jaar werk, ook het geld van anderen”, zo schreef de investeerder op het Reddit-forum Trade XIV onder de naam Lilkanna. Wat later schreef hij op WallStreetBets-forum: “Moet ik nu zelfmoord plegen?”

Angst-index

De investeerder had drie jaar lang zijn eigen geld en dat van vrienden en familie in een uiterst risicovol product gestopt: de VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN, ook wel XIV genoemd. Wie in XIV investeert, gokt tegen marktvolatiliteit, die wordt weergegeven door de CBOE Volatitlity Index, ook wel de VIX of de ‘angstindex’ genoemd.

Als de VIX 50 procent zakt, dan stijgt de XIV met 50 procent, en omgekeerd. De laatste drie jaar waren de markten erg kalm, met amper koersschommelingen: de prijs van XIV steeg van 29,40 dollar naar 144,75 dollar, een stijging van meer dan 390 procent.

4 miljoen

Gokken tegen een volatiele markt leverde Lilkanna al die jaren veel geld op. De investeerder maakte van 50.000 dollar in drie jaar 4 miljoen dollar. Andere investeerders die in hem geloofden, vertrouwden hem in totaal 1,5 miljoen dollar toe, geld dat nu weg is.

Dinsdag zakte de XIV met meer dan 90 procent, van 99 dollar naar 6 dollar. De XIV-crash leidde tot een automatische liquidatie van het fonds. Credit Suisse zal investeerders op 21 februari al hun geld terugstorten, of wat ervan overblijft tenminste.

Steun en kritiek

“Je hoort vaak verhalen over mensen die al hun geld verliezen, maar het is moeilijk te geloven dat dat ook met jou kan gebeuren”, schrijft Lilkanna, die een screenshot toevoegde om zijn verliezen te bewijzen.

Op Reddit krijgt Lilkanna alvast veel steun: “We zijn er voor jou. Morgen is een nieuwe dag”, klinkt het. Anderen hadden minder medelijden: “Dat je van 50.000 dollar 4 miljoen maakte, was gewoon puur geluk.”