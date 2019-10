Jommeke en Suske & Wiske voortaan bij dezelfde uitgever: Standaard Uitgeverij en Ballon Media fuseren TT

23 oktober 2019

15u54

Bron: Belga 8 Economie De uitgeverijen Standaard Uitgeverij en Ballon Media gaan fuseren. Dat meldt Standaard Uitgeverij op zijn website. Met de nieuwe joint venture ontstaat de grootste uitgever in Vlaanderen en belangrijkste Nederlandstalige stripuitgever in de Benelux, klinkt het.

Door de fusie komen onder meer de striphelden Suske en Wiske en Jommeke onder één dak.

Het gaat om een pure samensmelting”, zegt Leen Lever, marketing manager bij Standaard Uitgeverij, aan Belga. “Alle personeelsleden en alle aandeelhouders blijven aan boord. De gesprekken werden al langer gevoerd en beide ondernemingen willen groeien.” De personeelsleden van Standaard Uitgeverij zullen verhuizen naar de gebouwen van Ballon Media in Antwerpen, waar de teams in elkaar geschoven worden.

Standaard Uitgeverij, opgericht in 1918, is al decennialang het huis van de Vlaamse iconen Suske en Wiske, De Kiekeboes, F.C. De Kampioenen, Urbanus en Nero. Het eerste album van Suske en Wiske - Suske en Wiske op het eiland Amoras - verscheen bij Standaard Uitgeverij in 1945.

Ballon Media biedt sedert zijn ontstaan in 2008 onderdak aan jeugdheld Jommeke, die in 2020 65 kaarsjes mag uitblazen en waarvan binnenkort het 300ste album verschijnt. Ballon Media is ook al meer dan 10 jaar de bevoorrechte partner van de uitgeverijen Dupuis, Dargaud, Le Lombard, Casterman en Glénat.

Standaard Uitgeverij en Ballon Media zijn ook actief als uitgevers van boeken. Standaard Uitgeverij, waaronder ook Manteau, Davidsfonds en Oogappel ressorteren, is een brede publieksuitgeverij die zowel non-fictie titels uitgeeft, als thrillers, kinder- en jeugdliteratuur en uitgaven op het vlak van koken en vrije tijd. Publiekslievelingen als Pieter Aspe, Jeroen Meus en Dirk Bracke vinden hier onderdak. Ballon Media ontwikkelt dan weer kleurrijke activiteitenboekjes voor jonge kinderen.

Beide uitgeverijen zijn voorts ook exclusief verdeler van uitgaven van derden. Het nieuwe fusiebedrijf moet “de thuishaven worden van zowel alle grote Vlaamse familiestrips en Nederlandse vertalingen van de grote Waalse en Franse stripreeksen, alsook van een kwalitatief aanbod van heerlijke boeken voor jong en oud”, luidt het.