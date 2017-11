John is de jongste selfmade miljardair ter wereld: "Maar in mijn vrije tijd ga ik gewoon joggen" Sven Van Malderen

16u08

Bron: BBC 0 AFP/ Getty John Collison. Economie John Collison van IT-bedrijf Stripe? De naam doet allicht geen belletje rinkelen, maar de 27-jarige Ier is volgens zakentijdschrift Forbes maar liefst 1,1 miljard dollar waard. En dat maakt van hem de jongste selfmade miljardair ter wereld. Zijn iets oudere broer Patrick (29) palmt de derde plaats in. Enkel Evan Spiegel, de 27-jarige medeoprichter van Snapchat, wist zich tussen hen in te wringen.

De kans is groot dat ook u inmiddels met Stripe in contact gekomen bent. Via allerlei softwaresystemen zorgen de broers er immers voor dat bedrijven makkelijker betalingen kunnen ontvangen via het internet. Meer dan 100.000 ondernemingen maken intussen al gebruik van hun diensten. Daarbij zitten ook grote spelers, zoals technologiegigant Apple en maaltijdleverancier Deliveroo. Van elke betaling krijgt Stripe een klein percentage (in het Verenigd Koninkrijk gaat het om 1,4%; nvdr). Een fortuin verzekerd, met andere woorden.

De totale waarde van het bedrijf wordt op 9,2 miljard dollar (7,8 miljard euro) geschat. De broers houden er elk 1,1 miljard (935 miljoen euro) aan over, berekenden de specialisten van Forbes. Duizelingwekkende bedragen, maar John houdt het hoofd koel. "Mensen willen graag weten op wat voor manier mijn leven veranderd is, maar ik kan daar niets interessants op antwoorden. Ik heb geen excentrieke hobby, zoals Fabergé-eieren verzamelen of aan zeilwedstrijden meedoen. In mijn vrije tijd ga ik gewoon graag joggen."

REUTERS Enkel Evan Spiegel, de medeoprichter van Snapchat, wist zich tussen beide broers in te wurmen.

Cambridge en Harvard

De jongens groeiden als computerprogrammeurs op in een landelijk dorpje in het westen van Ierland. Dat ze ambitieus waren, staat buiten kijf. Patrick ging wiskunde studeren aan de universiteit van Cambridge, John trok twee jaar later naar Harvard. "Voor mij was het makkelijker, want Patrick had al het goede voorbeeld gegeven. Ik had nog wel Engeland overwogen, maar dat was niet ver en avontuurlijk genoeg. Het idee om naar een topunief in Amerika te gaan, heeft ons altijd aangesproken."

Op dat moment was het duo al miljonair: hun softwarebedrijf Auctomatic, dat speciaal opgericht werd voor eBay, was in 2008 voor 5 miljoen dollar (4,25 miljoen euro) van de hand gegaan. Na hun studies kon de volle aandacht naar Stripe gaan. "Misschien vraag je je af wat er zo moeilijk is aan een online zaak opstarten. Een product creëren dat mensen echt willen kopen en daar reclame voor maken, dat lukte nog. Maar het lastige hier was om mensen online te doen betalen."

EPA Ook Elon Musk investeerde al in Stripe.

"Veilige belegging"

Ondanks de stevige concurrentie in de sector slaagden de broers erin om grote investeerders als Elon Musk (Tesla) en Peter Thiel (PayPal) aan boord te halen. En de toekomst, die ziet er florissant uit. "Slechts vijf procent van de betalingen wereldwijd gebeurt op dit moment online. Wij willen dat cijfer omhoog zien gaan. Als de interneteconomie blijft groeien, zal Stripe blijven groeien. Een veilige belegging, lijkt ons dat."

Stripe heeft op dit moment 750 werknemers. De ruime meerderheid vertoeft in het hoofdkwartier in San Francisco, maar er zijn ook vertakkingen in Dublin, Londen, Parijs en Berlijn.