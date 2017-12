John de Mol verkoopt belang Telegraaf Media Groep aan Mediahuis mvdb

Bron: ANP, Belga 1 ANP Kippa De Nederlandse mediatycoon John de Mol. Economie De overnamestrijd rond de Telegraaf Media Groep (TMG) is eindelijk afgerond. De Nederlandse mediatycoon John de Mol verkoopt zijn minderheidsbelang van iets meer dan 29 procent in TMG na een lange strijd aan het Vlaamse mediabedrijf Mediahuis, de uitgever van onder andere Het Nieuwsblad, De Standaard en Gazet van Antwerpen.

De Mol verkoopt het belang van 29,16 procent dat hij nog had, voor 6 euro in contanten per aandeel. Dat is dezelfde prijs als Mediahuis bood ten tijde van het openbare bod op TMG. De totale overnamesom voor het belang van Talpa komt neer op ruim 81 miljoen euro. Mediahuis heeft nu meer dan 93 procent van TMG in handen.

Tegelijkertijd verkoopt TMG zijn belang in Talpa Radio aan John de Mols investeringsmaatschappij Talpa. Mediahuis betaalt 6 euro in contanten per aandeel TMG aan Talpa. Dat is dezelfde prijs die Mediahuis eerder overhad voor de aandelen ten tijde van het openbare bod op TMG.

De totale overnamesom voor het belang van Talpa komt neer op ruim 81 miljoen euro. De transacties hebben geen negatieve gevolgen voor de organisatie en de werkgelegenheid bij TMG.

"Verheugd"

"We zijn verheugd dat de constructieve onderhandelingen met Talpa nu tot dit resultaat geleid hebben", stelt Mediahuis-CEO Gert Ysebaert in een persbericht. "We zullen met volle kracht de nieuwe koers voor TMG voortzetten. Dat is goed voor alle partijen."

John de Mol probeerde lang TMG volledig in te lijven. Dat lukte niet omdat de familie Van Puijenbroek die grootaandeelhouder is in TMG, de voorkeur gaf aan een alliantie met Mediahuis.

ANP Het hoofdkantoor van de Telegraaf Media Groep (TMG) in Amsterdam.