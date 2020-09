Joe Biden zou einde maken aan handelsconflict met EU KVDS

23 september 2020

10u18

Bron: Belga 0 Economie Joe Biden, de kandidaat voor de Democraten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zou een einde maken aan het handelsconflict tussen Europa en de VS. "De EU is de grootste markt ter wereld, we moeten onze economische relaties verbeteren", verklaarde een adviseur van Biden, Tony Blinken, op een online-evenement met de Amerikaanse Kamer van Koophandel.

De adviseur erkende wel dat er een groeiend handelsonevenwicht is in de sector van landbouwproducten, maar hij ziet toch tal van mogelijkheden om de handel tussen de twee blokken te doen toenemen. “We moeten een einde maken aan de ‘artificiële’ handelsoorlog die de Trump-administratie is gestart”, klonk het nog.

Airbus

De regering van Trump heft al douanerechten op Europees staal en aluminium en dreigt met nog meer invoertaksen, onder meer op wagens, voeding en alcohol. Hij doet dat als vergelding voor de in zijn ogen illegale staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus.



Trump won zijn eerste presidentsverkiezing met de slogan "America First" en lijkt zich vier jaar later nog even hard op te stellen.

