Jobverlies bij Tata Steel treft vooral Nederland en Groot-Brittannië ADN

27 november 2019

20u16

Bron: Belga 0 Economie Het leeuwendeel van de 3.000 banen die staalconcern Tata Steel wil schrappen in Europa, zal verdwijnen in Nederland en Groot-Brittannië. Dat heeft het concern vandaag meegedeeld na een ontmoeting met de vakbonden in de Europese ondernemingsraad.

Het totale banenverlies werd een tiental dagen geleden aangekondigd. Vandaag verduidelijkte het concern dat er tot 1.600 banen bedreigd zijn in Nederland en 1.000 in Groot-Brittannië.



In de overige landen staan er nog 350 jobs op het spel. Ongeveer twee derde van het banenverlies zal betrekking hebben op kantoorpersoneel.



Tata Steel is ook actief in België, met fabrieken in Duffel en Luik (Segal).