Jobstudenten moeten krapte op de arbeidsmarkt het hoofd bieden IVI

21 februari 2018

06u10

Bron: Belga 0 Economie Werkgevers doen almaar vaker een beroep op jobstudenten om hun openstaande vacatures in te vullen. Dat blijkt uit onderzoek van uitzendbureau Tempo-Team, sectorfederatie Federgon bevestigt. "We zien dat de tewerkstelling van studenten toeneemt, in vakanties, maar ook daarbuiten. Ze maken steeds meer deel uit van de reguliere arbeidsreserve", zegt Paul Verschueren van Federgon.

Vlaamse bedrijven hebben het al enkele maanden moeilijk om nog geschikte werkkrachten te vinden. Arbeidsbemiddelaar VDAB telde begin dit jaar meer dan 258.000 openstaande vacatures, een recordaantal. Bijna een derde daarvan geraakt niet ingevuld.

Werkgevers lijken daarom almaar vaker een beroep te doen op jobstudenten. Bij Tempo-Team stelden ze vorig jaar bijna 20.000 studenten te werk, 4.200 meer dan in 2015, een stijging met ruim een kwart. Ook bij Federgon zien ze een stijgende trend, al zijn de exacte cijfers voor 2017 daar nog niet gekend. "De vaststelling is sowieso dat de tewerkstelling van studenten toeneemt", zegt Paul Verschueren, hoofd van de studiedienst. "Niet alleen in vakantieperiodes, maar ook daarbuiten doen werkgevers steeds vaker een beroep op jobstudenten. Ze maken steeds meer deel uit van de reguliere arbeidsreserve."

Soepelere regels

Volgens Verschueren is dat inderdaad het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de soepelere regelgeving zit er voor iets tussen. Jongeren mogen sinds begin vorig jaar 475 uren per jaar werken, in plaats van vijftig dagen, wat betekent dat ze veel flexibeler ingezet kunnen worden. "En dat is in veel sectoren, zoals de horeca of de e-commerce, zeer welkom", zegt Verschueren.

Bij Tempo-Team stellen ze vast dat bedrijven nu vroeger dan anders starten met de rekrutering van jobstudenten, maar daar heeft Federgon niet meteen indicaties voor. Volgens de sectorfederatie is het altijd al zo geweest dat werkgevers in het voorjaar al beginnen met de zoektocht.

Bedrijven hoeven nu niet meteen te vrezen voor een tekort aan jobstudenten, meent de sectorfederatie. "In juli en augustus zijn er altijd wel voldoende, vanaf eind augustus en september wordt het moeilijker en is de vraag soms groter dan het aanbod. Maar van een krapte op de markt van jobstudenten, kunnen we niet spreken", besluit Verschueren.