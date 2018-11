Jobkorting duikt weer op als antwoord op krappe arbeidsmarkt jv

16 november 2018

06u32

Bron: belga 0 Economie Zelfs vacatures waarvoor geen opleiding nodig is, krijgen bedrijven niet ingevuld. De werkgeversorganisatie Voka wil werkzoekenden over de streep trekken met een soort jobkorting voor laaggeschoolden, schrijft De Tijd.

De Vlaamse jobkorting, de belastingverlaging die midden de jaren 2000 werd ingevoerd en enkele jaren later werd afgeschaft, is terug van weggeweest, klinkt het. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka pleit voor het invoeren van zo'n korting, maar dan alleen voor werknemers met lage lonen. "Met zo'n belastingverlaging kunnen we ze netto meer laten overhouden en werken interessanter maken", zegt topman Hans Maertens.

Maertens spreekt liever over een jobstimulans - aan de jobkorting van weleer hangt een negatieve connotatie omdat ze niet werkte. De stimulans moet een antwoord bieden op de krapte op de arbeidsmarkt. "Tot voor kort moesten we vacatures zoeken voor werkzoekenden, vandaag zoeken we werkzoekenden voor een vacature", zegt hij.