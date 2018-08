Jet Airways snijdt flink in de kosten Redactie

28 augustus 2018

21u38

Bron: Belga 0 Economie De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways gaat stevig bezuinigen. De samenwerkingspartner van Air France-KLM snijdt komende twee jaar voor zeker 20 miljard roepie in de kosten, omgerekend zo'n 244 miljoen euro. Het gaat onder meer om bezuinigingen op onderhoud. Ook is Jet van plan om een belang in loyaliteitsprogramma JetPrivilege te verkopen.

Het Indiase concern kampt met stijgende brandstofprijzen en moordende concurrentie van prijsvechters. Afgelopen kwartaal ging er een verlies van meer dan 13 miljard roepie in de boeken, het grootste kwartaalverlies sinds 2015.

Jet, dat deels deels in handen is van Etihad Airways, moet opboksen tegen budgetvliegers als IndiGo, GoAir en SpiceJet. Die groeiden afgelopen jaren juist exceptioneel, omdat ze de Indiase middenklasse een goedkoper alternatief bieden.

India is een van de snelstgroeiende luchtvaartmarkten ter wereld, maar ook een van de moeilijkste door de ongekende concurrentie. Jet is zeker niet de enige maatschappij met problemen. Staatsbedrijf Air India is al meerdere keren van de ondergang gered en Kingfisher Airlines verloor in 2013 zijn vliegvergunning door aanhoudende financiële problemen.