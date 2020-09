Jeroen Piqueur: “Ik wil niet dat mijn zaak verjaart zoals met Fortis” Redactie

12 september 2020

19u53

Bron: VTM Nieuws 0 Economie De ex-topman van de failliete Optima-bank, Jeroen Piqueur, wil niet dat de rechtszaak tegen hem verjaart zoals dat het geval is met de Fortis-bank. “Ik wil mij kunnen verdedigen voor de rechter”, aldus Piqueur, die ervan beschuldigd wordt zich persoonlijk verrijkt te hebben.



“Laat het proces maar komen”, zegt een vastberaden Jeroen Piqueur aan VTM Nieuws vanuit zijn villa in Sint-Martens-Latem. Piqueur adviseert nu bedrijven, maar heeft het nog altijd moeilijk met de nasleep van het faillissement van zijn Optima-bank.

“Een zeer zware periode, niet alleen voor mij, ook voor mijn vrouw en mijn kinderen”, zegt Piqueur. “Om zo door het leven te moeten gaan, nu al 4,5 jaar is zwaar.” Volgens Piqueur duurt het zo lang omdat ze bij het parket van Oost-Vlaanderen geen financiële experts hebben die het dossier kunnen lezen. “Geef dat aan specialisten en goede vennootschapsadvocaten en, volgens mij, kunnen ze op vier weken zeggen of er al dan niet ergens iets fout gegaan is”, beweert Piqueur. Het parket ontkent dat er geen financiële experts zouden zijn.

Piqueur vreest dat het parket alles op de lange baan wil schuiven om de zaak te laten verjaren. Maar Piqueur zelf wil wél een proces. “Door de verjaring ben je niet in staat om je te verdedigen. Dan komt er geen debat”, aldus Piqueur. “Je hebt dat dan allemaal ondergaan, de modder is over je hoofd gegooid, en dan... dan is het verjaard. Dat is iets wat ik absoluut niet wens.”

Naar eigen zeggen leeft Piqueur nu soberder dan voorheen: geen jacht of Bentley meer. “Dat lijkt mij eerder exclusief voorbehouden voor voetballisten, - die mogen een collectie dure sportwagens etaleren. Voor ondernemers is dat moeilijk aanvaardbaar, zeker in Vlaanderen”, klinkt het bitter.