Jekyll en Mr Hyde tegelijkertijd: fabrieken in onze maatschappij. Ongelukken en zelfmoordpogingen, maar ook welvaart Jonathan Witteman

31 mei 2018

15u07

Bron: de Volkskrant 0 Economie Fabrieken hebben gigantisch lijden veroorzaakt én onze welvaart helpen verhogen.

De vangnetten van Foxconn, daar begon het mee voor de New Yorkse fabriekshistoricus Joshua Freeman. Acht jaar geleden haalde de fabrikant het wereldnieuws om de golf van zelfmoorden onder lopendebandwerkers in de kolossale Foxconnfabriek in het Chinese Shenzhen. Het ene moment zaten ze nog in witte stofjassen iPhones van Apple of inkjetprinters van Hewlett-Packard in elkaar te zetten, het andere moment sprongen ze hun dood tegemoet vanaf een van de asgrauwe gebouwen van ‘Foxconn City’.

Alleen al in 2010 waren er achttien zelfmoordpogingen, waarvan zeker veertien met fatale afloop. Nog eens twintig arbeiders konden net op tijd naar beneden worden gepraat. De zelfmoorden waren een wanhoopskreet tegen de geestdodende arbeid, de 12-urige werkdagen – soms dertien dagen aan een stuk – en het moordende tempo waarin de iPhone-onderdelen over de lopende band roetsjten. En dan waren er nog de overvolle slaapzalen, het verplichte zwijgen tijdens het werk en de vernederingen door hun superieuren, zoals na een foutje urenlang in de houding moeten staan als een soldaat.

De wijze waarop Foxconn de zelfmoorden een halt probeerde toe te roepen, haalde ook het wereldnieuws.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN