Jeff Bezos nu nóg rijker: rondt als eerste mens ooit de kaap van 200 miljard dollar

27 augustus 2020

12u51

Bron: Forbes 4 Economie Amazon-oprichter Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, is nu nóg rijker. Hij is de eerste persoon in de geschiedenis die een vermogen heeft van meer dan 200 miljard dollar (een kleine 170 miljard euro), meldt zakenblad Forbes.

Volgens Bloomberg is Bezos (56) dit jaar meer dan 87 miljard dollar (zo’n 74 miljard euro) rijker geworden. De Amerikaan wordt opgevolgd door Tesla-baas Elon Musk, die dit jaar 72 miljard dollar (61 miljard euro) rijker werd.



Bezos staat met zijn 200 miljard dollar nu ruim bovenaan de lijst van allerrijkste personen ter wereld. Microsoft-oprichter Bill Gates is tweede met een vermogen van ruim 121 miljard dollar (ongeveer 103 miljard euro) en Facebook-baas Mark Zuckerberg staat op de derde plaats met een geschat vermogen van 99 miljard dollar (zo’n 84 miljard euro).

Coronalockdowns

Bezos’ opmars heeft te maken met de sterke koersstijging van Amazon. De webwinkelreus profiteerde in het tweede kwartaal flink van de vele onlineshoppers tijdens de talloze coronalockdowns in de wereld. Er was sprake van een soort online stormloop omdat consumenten massaal probeerden om fysieke winkels te mijden. Dat leverde het Amerikaanse concern tientallen miljarden dollars extra omzet op.



De kwartaalomzet steeg met 40 procent vergeleken met een jaar eerder tot bijna 89 miljard dollar (75 miljard euro). Amazon verdubbelde daarnaast zijn nettowinst en kwam uit op 5,2 miljard dollar (4,4 miljard euro). Ook voor een groot en snelgroeiend bedrijf als Amazon zijn dit opmerkelijke cijfers.

Scheiding

Bezos en zijn ex-vrouw MacKenzie Scott lieten vorig jaar weten uit elkaar te gaan. Dat kostte hem 38 miljard dollar (zo’n 32 miljard euro) en daarmee was het de duurste scheiding ooit. Bezos mocht driekwart van de aandelen die het echtpaar gezamenlijk in de webgigant bezat houden, plus het stemrecht over MacKenzie’s pakket. Ook na deze peperdure scheiding, bleef hij de rijkste man ter wereld.

