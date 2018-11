Jeff Bezos geeft opmerkelijk waarschuwing aan zijn werknemers: “Ook Amazon zal op een dag failliet gaan” ivi

17 november 2018

17u53

Bron: CNBC, The Guardian 0 Economie Jeff Bezos, oprichter van Amazon en tevens de rijkste man ter wereld, heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan tijdens een vergadering. De Amerikaanse tv-zender CNBC heeft van die meeting geluidsopnames in handen gekregen. Daarin zou te horen zijn dat de CEO zijn werknemers waarschuwt dat “Amazon op een dag failliet zal gaan”.

Webwinkel Amazon doet het nochtans heel goed - het bedrijf is op de beurs bijna 800 miljard dollar waard -, maar toch meent Bezos dat ook zijn bedrijf niet onaantastbaar is. “Amazon is niet te groot om te falen. Ik voorspel zelfs dat het op een dag ook effectief zal mislopen. Amazon zal failliet gaan”, zo zou Bezos, die Amazon in 1994 oprichtte, gezegd hebben. “Als je kijkt naar de levensduur van grote bedrijven dan is die iets meer dan dertig jaar, maar dus geen honderd jaar.”

Focus op klanten

Naar verluidt gaf Bezos de waarschuwing als antwoord op een vraag over de Amerikaanse warenhuisketen Sears. De keten was ooit de grootste ter wereld, maar is in oktober failliet gegaan. Sears probeerde net op te boksen tegen Amazon, maar is daar niet in geslaagd. Om niet hetzelfde mee te maken als de winkelketen, moet Amazon zich blijven focussen op de klanten, zo heeft de CEO nog gezegd volgens CNBC. “Als we meer met onszelf bezig zijn dan met onze klanten, dan zal dat het begin van het einde zijn. We moeten proberen die dag zo lang mogelijk uit te stellen.”