Jeff Bezos denkt dat hij zijn 131 miljard dollar volledig kan opdoen: "Ik wil dat er een biljoen mensen in de ruimte leven"

03 mei 2018

12u23

131 miljard dollar, ofwel 109 miljard euro. Hoe krijg je dat in godsnaam allemaal op? Er is maar één man ter wereld die zich daarover het hoofd moet breken: Amazon-baas Jeff Bezos. Maar de rijkste man op aarde denkt wel een manier te hebben om al dat geld te spenderen.

“De enige manier die ik kan bedenken om zo veel geld uit te geven, is door mijn Amazon-winsten in de ruimtevaart te stoppen”, vertelt Bezos in een interview met Mathias Döpfner, de CEO van Axel Springer, het moederbedrijf van Business Insider.

Blue Origin

In 2000 richtte Bezos het ruimtevaartbedrijf Blue Origin op. Met dat bedrijf wil Bezos niet alleen de ruimtevaart innoveren, maar ook ruimtetoerisme realiteit maken. En Bezos’ focus verplaatst zich alsmaar meer naar Blue Origin: “Ik krijg meer en meer het idee dat dat het belangrijkste werk is dat ik doe, dus ik heb grote plannen voor Blue Origin.”

Jeff Bezos is al van kindsbeen af gefascineerd door de ruimte. En hoewel 100 miljard een waanzinnig bedrag is, lijkt het Bezos niet onmogelijk om dat volledig te spenderen aan ruimtereizen, een veel betere investering dan alles gewoon opbrassen, zo vindt hij zelf. “Als we de ruimte niet ingaan, blijft de mensheid stilstaan en dat vind ik erg demotiverend. Dat is niet wat ik zou willen voor mijn achterkleinkinderen.”

Biljoen mensen in de ruimte

Bezos wil nog dit jaar of ten laatste volgend jaar een bemande vlucht de ruimte insturen. En het einddoel? “Ik wil eerst miljoenen mensen in de ruimte, dan miljarden en uiteindelijk wil ik dat er een biljoen mensen in de ruimte leven.”