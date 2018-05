Jeff Bezos biedt elk jaar elke werknemer 5.500 dollar aan om ontslag te nemen en nooit meer terug te keren avh

23 mei 2018

14u49

Bron: CNBC, news.com.au 0 Economie Amazon-CEO Jeff Bezos biedt zijn voltijdse werknemers elk jaar 5.500 dollar (4.700 euro) aan om ontslag te nemen. Wie op het aanbod ingaat mag nooit meer een job bij Amazon aannemen. Op die manier wil Bezos de loyauteit van zijn werknemers testen.

Amazon stelt in 75 centra in de VS en Canada meer dan 125.000 mensen voltijds te werk. Al die werknemers krijgen van Bezos elk jaar hetzelfde aanbod: 5.500 dollar om ontslag te nemen en nooit meer bij Amazon te werken.

Een fortuin kan je 5.500 dollar misschien niet noemen, maar het bedrag kan voor veel mensen een broodnodig duwtje in de rug zijn. Toch wil Bezos helemaal niet dat iemand zijn aanbod aanvaardt. De onderwerpregel van de e-mail met het bod luidt namelijk “Aanvaard dit aanbod alstublieft niet”.

“We hopen dat ze het aanbod niet aanvaarden, want we willen dat ze blijven”, legt Bezos uit. “We willen dat de mensen even tijd nemen om na te denken over wat ze echt willen. Wanneer een werknemer tegen zijn zin ergens lang blijft, is dat op de lange termijn nefast voor hem en voor het bedrijf.”

Bezos heeft het concept niet uitgevonden. Schoenenbedrijf Zappos, dat Amazon in 2009 overnam, bood medewerkers 1.000 dollar aan om ontslag te nemen. Bezos nam het principe over voor Amazon, maar krikte het bedrag wel wat op. Op die manier filtert hij de ongemotiveerde werknemers uit het bedrijf.

Michael Burchell, schrijver en expert in werkcultuur, denkt dat het concept werknemers niet harder zal doen werken. “Maar het kan wel een soort van toewijding in de hand werken”, vertelt hij aan CNBC.