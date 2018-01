Jean-Pierre Lutgen heeft oog laten vallen op Rodania van Philip Cracco TMA

27 januari 2018

21u29

Bron: Belga 0 Economie Jean-Pierre Lutgen, de ceo van uurwerkmerk Ice-Watch, zou onderhandelen over een overname van horlogemerk Rodania. Dat heeft hij zaterdag laten verstaan op de Franstalige omroep RTBF.

Rodania is momenteel in handen van de Vlaamse ondernemer Philip Cracco, die in 2015 het moederhuis Montebi had overgenomen. Nu zou Lutgen het uurwerkmerk willen inlijven. "Ik ben bezig met een aankoop in Vlaanderen, maar dat is nog een beetje geheim", verklapte Lutgen, die vervolgens een deuntje neuriede dat sterke gelijkenissen vertoonde met de bekende jingle uit de wielerwedstrijden.

Lutgen bevestigde na de uitzending dat hij Rodania wil overnemen, maar wou geen verdere commentaar kwijt. Lutgen, broer van cdH-voorzitter Benoît, is onlangs door het Franstalige magazine Trends Tendances nog verkozen tot manager van het jaar.