Je spaargeld investeren in duurzame beleggingen? Onze bankexperte legt uit hoe dat werkt

Covid-19 zal onze economie kleiner maken, faillissementen en werkloosheid uitlokken, het consumentenvertrouwen aantasten en de overheidsschulden naar nieuwe hoogtes doen schieten. In die harde realiteit pleiten voor meer investeringen lijkt volgens Véronique Goossens, bankexperte in ons geldpanel , op het eerste gezicht wat cynisch. Niet alleen bedrijven en overheden kunnen het, ook de burger kan zijn steentje bijdragen door zijn spaargeld op de juiste manier te investeren, zo legt de experte uit.

De Europese Commissie schat dat er dit en volgend jaar mogelijk tot 1.000 miljard minder zal geïnvesteerd worden door de bedrijven in de Europese Unie. Dat is een logische economische reflex omdat er in directiekamers en bij aandeelhouders wordt gevreesd dat hun investering te weinig of niets zal opbrengen. Ook de Nationale Bank van België ziet de investeringen in ons land maar heel traag hernemen en dat zal wegen op de economische groei van de komende jaren. Toch is het voor gezonde bedrijven precies nu het moment om zich af te vragen of ze nog futureproof zijn en indien dit niet het geval zou zijn, zich aan te passen aan een nieuwe realiteit. Klantengedrag is immers aan het veranderen op alle niveaus. Het meest evidente voorbeeld is wellicht dat consumenten die vandaag het gemak ontdekken van online aankopen, dit hoogstwaarschijnlijk in de toekomst blijven doen. Ook de toeleveringsketens van productiebedrijven staan onder stress, en dus vragen bedrijfsleiders zich af of ze andere leveranciers moeten kiezen of bepaalde zaken zelf moeten gaan produceren. Sommige producenten kiezen er zelfs voor om voortaan rechtstreeks aan de consument te leveren. Zo besliste AB Inbev om een webshop te lanceren.

Investeringssteun in het toekomstplan van Commissievoorzitter von der Leyen zal gaan naar projecten die de vergroening en digitalisering van de Europese Unie versnellen Véronique Goossens

Nog een nieuwe realiteit is de Europese mars-richting voor de relance van onze economie. Investeringssteun in het toekomstplan van Commissievoorzitter von der Leyen zal gaan naar projecten die de vergroening en digitalisering van de Europese Unie versnellen. Het is de juiste focus die de Europese Unie naar voor schuift. Digitalisering, waarbij we bijvoorbeeld zullen inzetten op de snelle ontwikkeling van 5G-netwerken, zal onze productiviteit verhogen en onze welvaart van morgen veiligstellen. Maar ook de vergroening is nodig en zal onze economie versterken. Belfius omarmt deze transitie al jaren en helpt overheden en bedrijven om de omslag te maken. Maar op dit ogenblik zien we minder nieuwe bedrijfsinvesterings-dossiers binnenkomen.

Ook bij de overheden is er een vertraging. België investeert al tientallen jaren structureel te weinig met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van onze infrastructuur en de weerbaarheid van onze economie. Eén van de grote werven is bijvoorbeeld het energiezuinig maken van de overheidsgebouwen, maar hier is nog zeer veel voorbereidend werk aan de winkel. Daarnaast blijven overheidsinvesteringen, die onze economische groei op langere termijn aanzwengelen, hoogstnoodzakelijk. Zoals mobiliteitsinfrastructuur en investeringen in de energie-omschakeling.

Wie niet wakker ligt van klimaatopwarming wordt misschien meer aangesproken met de idee dat we in Europa fragiel worden als we de vergroening niet omarmen Véronique Goossens

Ook de burger kan actief participeren aan de grote investeringsnood door zijn spaargeld te laten renderen in duurzame beleggingen. Het zijn immers de bedrijven die de omslag tijdig maken die als minder risicovol zullen worden ingeschat. Voor een lange termijnbelegger is dit een belangrijke afweging. Wie niet wakker ligt van klimaatopwarming wordt misschien meer aangesproken met de idee dat we in Europa fragiel worden als we de vergroening niet omarmen.

Circulair

Zowat driekwart van de energiebehoefte in de Europese Unie halen we uit fossiele brandstoffen, en die komen voornamelijk van buiten de Unie. Dat maakt ons kwetsbaar in een wereld waarin de grootmachten minder geneigd zijn om samen te werken. Op Europese bodem zijn bovendien weinig andere grondstoffen te ontginnen. We hebben er dus alle belang bij om onze economie circulair te maken en dus geen grondstoffen te verspillen.

Het Belgische bedrijf Umicore heeft die realiteit al heel lang begrepen en is een wereldspeler in het recupereren van edele en speciale materialen uit smartphones, of de recyclage van herlaadbare batterijen. Je kan erin beleggen via een klimaatfonds of andere duurzame fondsen, die een brede waaier aan bedrijven huisvesten met een groene focus. Ook overheden in de opkomende economieën investeren in hun duurzame infrastructuur. Via staatsobligaties van die landen kan je de vergroening daar ondersteunen. De vergoeding op dit schuldpapier is enkele procenten hoger dan op Europese staatsobligaties.

We leerden uit de grote financiële crisis dat banken een stevige buffer nodig hebben. Dat zorgt er nu voor dat de Belgische banken in deze omstandigheden voldoende sterk zijn om nieuwe kredieten te verstrekken. Maar eigenlijk kan iedereen investeren in de verduurzaming van onze economie. Wie belegt wordt aandeelhouder of schuldeiser van bedrijven of overheden. Als je die goed uitkiest en hen beoordeelt op hun ambitie voor duurzaamheid in al zijn aspecten kan je op lange termijn mogelijks van een mooi rendement genieten. Bovendien bewijs je een dienst aan onze samenleving en de volgende generaties.

Maandag beantwoordt fiscaal expert Michel Maus in ons Geld-dossier belastingvragen van onze lezers. Hij zal dan zijn licht laten schijnen op werk en pensioenen.

Lees ook:

Je aandelen snel verkopen of nu beleggen in goed draaiende sector? Onze beursexpert lijst de 10 grootste fouten op in crisistijd (+)

Socio-econoom Ive Marx ziet sinterklaaspolitiek: “Als je dan toch geld uitdeelt, geef het aan zij die het nodig of verdiend hebben” (+)

Nu investeren in goud? Financieel expert legt uit waarom je voorzichtig moet zijn (+)