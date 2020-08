JBC wilde alleen de kledingmerken, niet de schoenen van FNG

Economie De modemerken CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge van het failliete FNG worden opgevist door het bedrijf achter JBC. Claes Retail Group wil nu eerst met de betrokken ex-medewerkers praten, om te weten of hun plan voor een doorstart van de merken ook uitvoerbaar is. Voor Brantano is er nog geen overnemer gevonden.

CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge gingen de voorbije weken mee ten onder in de val van het FNG-mode-imperium rond Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Ze worden nu gered door de familie Claes, bekend van JBC en Mayerline. Zij zegt de activiteiten van de merken zo snel mogelijk weer te willen opstarten. "Uiteraard hebben wij een plan voor ogen, maar we willen hier pas over uitweiden als we zeker zijn dat het plan ook uitvoerbaar is. Daarvoor moeten we eerst met alle betrokken partijen in gesprek gaan, partijen die ten gevolge van het faillissement hun contract zagen eindigen. We willen op dit ogenblik dan ook geen extra informatie geven", zeggen de bedrijfsleiders, broer en zus Bart en Ann Claes.

"Net als JBC en Mayerline hebben de FNG-merken een sterke merkidentiteit met een uitgesproken lokale verankering. Wij geloven sterk in de kracht van die lokale toets en hebben de ambitie om ze een duurzame toekomst te bieden binnen een financieel gezonde familiale groep." Opmerkelijk: Bart Claes sprak zich voor het faillissement van FNG uit tegen extra Vlaams belastinggeld voor de redding van het concern.

Nochtans hakte de coronacrisis er ook bij de familie Claes stevig in. Om de wintercollectie te betalen, moest ze een lening aangaan bij de banken, en de jaarrekeningen sloten af met rode cijfers

Amerikaanse stock

Sven De Scheemaeker van de ACV Puls-vakbond reageert positief, al heeft hij toch nog reserves. "Wij zijn in elk geval opgelucht dat er een overname is, maar we wachten wel af wat de impact op het personeel is. We weten nog niet hoeveel mensen er mee kunnen overstappen."

Voor de familie Claes zijn het nochtans ook geen gemakkelijke tijden. De coronacrisis hakte er ook bij hen stevig in. Om de wintercollectie te betalen, moest ze zelfs een overbruggingslening aangaan bij de banken, want door de pandemie is de zomerkleding in de rekken blijven hangen. Bovendien had Claes Retail Group het de voorbije jaren evenmin onder de markt. De jaarrekeningen sloten af met rode cijfers. In het laatste boekjaar, dat eind januari afliep, was er niettemin al opnieuw sprake van een winst uit de operationele activiteiten van 110.169 euro, tegenover nog een malus van 365.956 euro het boekjaar voordien. Door de financiële kosten was er evenwel nog altijd een nettoverlies van 438.062 euro.

Globaal kijkt Claes Retail Group overigens aan tegen 81,4 miljoen euro aan overgedragen verliezen van vorige jaren, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door een kapitaal van 175,5 miljoen euro en 5,4 miljoen euro reserves. Dat betekent dat het bedrijf dus nog een positief eigen vermogen van 99,5 miljoen euro heeft. Bovendien is de schuldenlast beperkt.

Deze overname betekent niettemin een nieuwe sprong. De groep werd in 1975 opgericht door gewezen wielrenner Jean-Baptiste Claes, die met zijn initialen ook de JBC-keten zijn naam gaf. Aanvankelijk was dat een 'Amerikaanse stock' met een ruim assortiment - van broeken en rokken tot koffiekannen en theekopjes. Nadien werd resoluut voor mode gekozen, waarbij JBC ook eigen ontwerpen in de markt zet.

Duitse hoop

Het wordt nu uitkijken naar het lot van Brantano, dat eveneens door de val van FNG werd meegesleurd. Het Nederlandse Ziengs Retail, het bedrijf achter de schoenenketen Scapino dat aanvankelijk de beste kaarten leek te hebben voor een overname, haakte intussen af. "Wij hadden als doel een doorstart van Brantano te realiseren. In de onderhandelingen met de curatoren is gebleken dat er geen ruimte was om tot een uitwerking van een levensvatbaar plan voor de herstart te komen", klonk het.

De hoop rust nu onder meer op de Duitse schoenengroep Deichmann, bij ons gekend van de schoenenketen vanHaren. "We horen dat men zaterdag wil starten met een uitverkoop. Dan zal er toch snel duidelijkheid moeten komen", aldus nog De Scheemaeker van ACV Puls.

De merken

JBC | 120 winkels | Algemene mode

Mayerline | 45 winkels | Damesmode

Fred + Ginger | 17 winkels | Kindermode | NIEUW

BAKER BRIDGE | Kindermode | NIEUW

CKS | 23 winkels | Algemene mode | NIEUW

