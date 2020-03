JBC sluit 125 winkels tot en met 3 april: “Hechten veel belang aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, klanten en hun gezinnen” TMA ADN

16 maart 2020

11u36

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2229 Economie JBC sluit maandag om 13.00 uur zijn 125 winkels, en dat minstens tot en met 3 april. Dat kondigt de kledingketen aan op Facebook.

Dit was volgens de keten “de enige juiste beslissing”. “We hechten veel belang aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, klanten en hun gezinnen. Zeker in deze uitzonderlijke situatie”, klinkt het. Klanten die hun bestelling in de winkel hebben laten leveren, krijgen die gratis thuis toegestuurd. Online winkelen blijft mogelijk, zegt een woordvoerster.



De JBC-winkels worden uitgebaat door zelfstandige geranten. Zij zullen voor hun personeel tijdelijke werkloosheid aanvragen. “We gaan onze medewerkers maximaal ondersteunen”, aldus de woordvoerster.

Laatavondopeningen bij Torfs geschrapt

Schoenenketen Torfs ziet intussen af van zijn plan om twee laatavondopeningen te organiseren ter compensatie van de verplichte sluiting in het weekend. Dat zegt gewestelijk secretaris Bart Leybaert van de socialistische vakbond BBTK. De vakbond protesteerde tegen die ruimere openingsuren op woensdag en vrijdag, omdat het personeel er meer risico op besmetting door zou lopen.



Na overleg maandagmiddag heeft Torfs beslist de avondopeningen te laten vallen. “Er worden ook een aantal andere maatregelen genomen. Zo zal contactloos betalen aangemoedigd worden en wordt de dienstverlening aangepast zodat er minder fysiek contact is met de klanten.”

Loonverlies

Proximus en Decathlon beslisten inmiddels net als JBC om hun winkels ook in de week volledig dicht te houden. Ook verschillende kleinere handelaars houden de deuren dicht.

De vakbonden willen dat de werkgevers in zulke gevallen met een compensatie over de brug komen voor het loonverlies dat daarmee gepaard gaat. Ze zitten daarover maandagavond samen met sectorfederatie Comeos.