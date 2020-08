Japanse creditcardnummers raken stilaan op redactie

24 augustus 2020

22u07

Bron: ANP 2 Economie Japanse uitgevers van creditcards hebben een probleem: door de oplopende populariteit van het betaalmiddel, raken de unieke pasnummers op. Die bestaan uit zestien cijfers, waarvan de uitgever er tien kan bepalen, schrijft de Japanse krant Mainichi Shimbun.

De eerste zes geven aan wat voor pas het is en uit welk land hij komt.

Het nummertekort zou komen doordat Japanners tijdens de coronapandemie veel binnen blijven en via internet winkelen.

Bovendien heeft de overheid afgelopen oktober een beloningspuntensysteem geïntroduceerd om cashloze betalingen te stimuleren. Ondanks de vele Japanse elektronica- en computerbedrijven wordt tot dusver veel met contant geld betaald: 84 procent van de huishoudens gebruikt biljetten en munten voor kleine uitgaven, schrijft The Guardian.

Volgens de krant overwegen creditcardbedrijven om een zeventiende cijfer aan de passen toe te voegen. Nu wordt er nog geknutseld met het hergebruiken van de nummers van vervallen passen, maar dat zou fraudegevoelig zijn.



Een extra cijfer is echter een dure oplossing: het aanpassen van de systemen kost naar verwachting tussen de 10 en 100 miljard yen (circa 79,8 tot 798 miljoen euro). Bovendien is het dan de vraag of ook alle bestaande 16-cijferige passen aangepast moeten worden.