Japan Airlines investeert 10 miljoen dollar in mogelijke Amerikaanse opvolger legendarische Concorde

13u51

De Japanse luchtvaartmaatschappij Japan Airlines investeert 10 miljoen dollar in de Amerikaanse start-up Boom Supersonic, die een nieuw supersonisch vliegtuig wil ontwikkelen. De opvolger van de Concorde zou in 2025 in dienst moeten treden. De Japanse maatschappij nam ook een optie op de aankoop van 20 Boom Supersonic-toestellen.

De start-up krijgt al steun van Virgin Galactic, het ruimtetoerismebedrijf van de Britse miljardair Richard Branson. Het toestel van Boom zou aan een snelheid van Mach 2,2 (of bijna 2.700 km/uur) moeten kunnen vliegen, tegen Mach 2 voor de Concorde. Dat Frans-Britse toestel vliegt niet meer sinds 2003. De Boom zou op iets meer dan 3 uur van Londen in New York staan, tegenover 7 uur momenteel.

"Met zo'n partnerschap hopen we bij te dragen aan de toekomst van de supersonische vluchten, om onze klanten meer tijd te doen winnen, maar tegelijk de veiligheid van onze vluchten in acht te nemen", aldus Yoshiharu Ueki, topman van de Japanse luchtvaartmaatschappij.