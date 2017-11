Janssen Pharmaceutica, Nike en Ageas kostten de Belgische staat al miljarden door postbus op Bermuda IB

Bron: Belga 0 RV De groep Janssen Pharmaceutica betaalt in ons land nog geen 3 procent belasting. Toch zou ze via Ierland miljarden versluizen naar een postbus op Bermuda. Economie Ageas, Nike en Janssen Pharmaceutica duiken op in de gelekte Paradise Papers. Dat berichten De Tijd, Knack en Le Soir vandaag op hun website. De drie Belgische media konden dankzij het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) en de Duitse krant Süddeutsche Zeitung de 13,4 miljoen documenten inkijken.

Volgens De Tijd is "de Belgische staatskas al voor miljarden euro's aan belastingen misgelopen door de duizenden constructies op Bermuda", waar de postbus van het advocatenkantoor Appleby gevestigd is. Zo zou Ageas, de grootste verzekeraar van ons land, een postbusconstructie hebben via (onder meer) Bermuda. Ageas zou er ruim 1,2 miljard euro aan verdiend hebben, zonder één euro belasting te betalen.

Ondanks belastingvoordeel

De groep Janssen Pharmaceutica op zijn beurt geniet in ons land al een groot belastingvoordeel en betaalt nog geen 3 procent belasting. Toch zou ze via Ierland miljarden versluizen naar een postbus op Bermuda. En ook het zwaar gesubsidieerde distributiecentrum van Nike in Laakdal betaalt via Bermuda amper belastingen in België, klinkt het.

Voorts blijkt uit de gelekte documenten hoe het Amerikaanse bedrijf Whirlpool zijn interne bank in België aanwendt in een constructie om zijn wereldwijde belastingfactuur te drukken.