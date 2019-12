Jan Jambon: "Ik zoek geen applaus bij Greta Thunberg, wel bij Vlaamse ondernemers" HAA

05 december 2019

15u47

Bron: Belga 0 Economie "Ik zoek geen applaus bij Greta Thunberg en zo, maar wel bij de ondernemers in Vlaanderen." Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon gezegd op een lunch van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS). Jambon gaf de vastgoedsector een toelichting bij de klimaatambitie van de nieuwe Vlaamse regering.

Die heeft immers een grote invloed op de sector, onder meer via energienormen en via de ruimtelijke ordening. "Wij hebben echt wel klimaatambities, maar wereldwijd zijn wij verantwoordelijk voor 0,3 procent van de uitstoot", aldus Jambon. "We kunnen draconische maatregelen nemen, maar ik denk niet dat dat globaal iets betekent."

Daarom wil de minister-president eerder inzetten op het exporteren van de Vlaamse technologie. "Als wij onze technologie wereldwijd uitdragen naar de grote vervuilers, winnen we twee keer. Het is goed voor onze economie, en voor de wereldwijde uitstoot. Maar als je ervoor kiest om de mensen schuldcomplexen aan te praten en plat te belasten, is het een lose-lose. De bedrijven zullen gewoon elders gaan produceren waar de normen veel lager zijn."

Jambon vindt het ook oneerlijk dat de 'goede leerlingen' evenveel CO2-reductie moeten behalen als de 'slechte': "Wie het al goed deed, moet nog beter doen." Achteraf verduidelijkt hij dat hij niet wil afdingen op de huidige doelstellingen. "Daar gaat toch niets aan veranderen. Het is maar een vaststelling", aldus Jambon.

Verplichte renovatie

De sector reageert tevreden op de uitspraken van de N-VA'er, maar is ook teleurgesteld. Onder meer omdat de nieuwe regering de verplichte energetische renovatie na verkoop heeft afgevoerd. "We hebben het onder andere aan de verplichting van de EPC-score te danken dat we een kwalitatief woningbestand hebben", zegt voorzitter Serge Fautré. "Een verplichte renovatie zou geen slechte zaak zijn." Een andere maatregel die de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector naar voor schuift, is een ingreep op de huurmarkt. "Als het EPC-peil niet goed genoeg is, zouden we een plafond op de huurprijs kunnen invoeren", stelt Fautré voor.

Jambon en zijn regering willen morgen het klimaatbeleid verduidelijken in een nieuw klimaatplan. Daarin zou een alternatief voor de verplichte renovatie worden opgenomen.