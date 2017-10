Jan De Nul bouwt cruisehaven van 140 miljoen euro voor Panamakanaal HA

16u37

Bron: Belga 0 Facebook De terminal wordt gebouwd op het eilandje Perico en kan per dok cruiseschepen tot 5.000 opvarenden aan. Economie Baggeraar Jan De Nul gaat in consortium met een Chinees bedrijf een cruisehaven bouwen in Panama, zo meldt het Luxemburgse bedrijf. Het contract voor de terminal aan de Stille Oceaanzijde, aan de monding van het Panamakanaal, is 165 miljoen dollar (140 miljoen euro) waard, zo verduidelijkt Jan De Nul.

De Panamese havenautoriteit organiseerde gisteren de startceremonie voor de haven, die de naam 'Amador' kreeg. De bouw van de nieuwe cruiseterminal met twee dokken zal volgens Jan De Nul 18 maanden duren.



De terminal kan per dok schepen tot vijfduizend passagiers aan. De terminal komt er op het eilandje Perico. Dat ligt vlak bij de kust, nabij Panama Stad en de monding van het Panamakanaal tussen de Stille en Atlantische Oceaan.



Het baggerbedrijf met hoofdzetel in Aalst werkt voor het project samen met China Harbour Engineering Company. Jan De Nul neemt alle bagger- en opspuitingswerken voor zijn rekening. Het consortium werd 'Cruceros del Pacifico' gedoopt.



De bouw zou goed zijn voor een duizendtal directe en 1.800 indirecte banen. Het kanaal moet het aantal cruiseschepen op het Panamakanaal richting de hoofdstad opkrikken. Jan De Nul was de voorbije jaren ook betrokken bij onder meer de verbreding en uitbreiding van het Panamakanaal.



De haven is ook de eerste samenwerking tussen Panama en China sinds Panama in juni de diplomatieke relatie met Taiwan volledig verbroken heeft en in de plaats de banden met China aanhaalde. Peking beschouwt Taiwan nog steeds als een afvallige provincie.