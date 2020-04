Jambon: “Moederdag week uitstellen” mvdb Bron: VTM Nieuws

25 april 2020

19u54 12 Economie Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) stelt voor Moederdag met een week op te schuiven. De feestdag valt dit jaar op 10 mei, één dag voor bloemisten en andere niet-essentiële winkels opnieuw de deuren mogen openen.



Jambon stelt voor om Moederdag uit te stellen naar zondag 17 mei, zodat iedereen wel naar de winkel kan, en de bloemisten hun boeketten kunnen leveren, verklaarde hij in het VTM NIEUWS.

De minister-president hoopt hier een grote campagne aan te koppelen. Een kanttekening hierbij is het overhandigen van de bloemen aan mama en/of oma, want op 17 mei mag dit volgens de exit-strategie nog niet, merkte ook Dany Verstraeten op. “Je mag de bloemen effectief niet gaan afgeven, maar je mag ze wel aan de deur zetten”, stelt Jambon. “Een dag later op maandag 18 mei gaan we een nieuwe fase in. Het zou kunnen dat familiebezoeken vanaf dan wel mogen. We moeten minutieus de curve in de gaten houden.”

Normaal valt Moederdag op de meeste plaatsen op de tweede zondag van mei, Antwerpenaars vieren de feestdag pas op 15 augustus, een erfenis van de Spaanse overheersing in de zestiende eeuw.

