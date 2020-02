Jaguar Land Rover vreest gebrek onderdelen door coronavirus KVE

18 februari 2020

19u20

Bron: Belga 0 Economie De Britse autofabrikant Jaguar Land Rover heeft nog voldoende onderdelen om zijn fabrieken in eigen land nog twee weken te laten draaien. Daarna dreigt een gebrek aan onderdelen als gevolg van het nieuwe coronavirus omdat fabrieken van Chinese toeleveranciers stilliggen, waarschuwt topman Ralf Speth van Jaguar Land Rover.

De onderneming heeft drie fabrieken in Groot-Brittannië. Volgens Speth zijn er onderdelen ingevlogen vanuit China naar het Verenigd Koninkrijk, maar dreigen tekorten door problemen bij toeleveringen vanuit China.

Jaguar Land Rover heeft ook een fabriek in China die volgende week open zou moeten gaan. De Chinese verkoop van auto's van Jaguar Land Rover is momenteel compleet opgedroogd als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, verklaarde Speth. Het is volgens hem nog onduidelijk wanneer de verkoop weer op gang gaat komen.