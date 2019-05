Jaar na lancering: ‘cash for car’-regeling slaat niet aan IB

23 mei 2019

05u12

Bron: Belga 0 Economie Het 'cash for car'-systeem, waarmee Belgen hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een nettovergoeding tot 700 euro netto per maand, heeft weinig succes. Een jaar na de lancering hebben amper mensen er gebruik van gemaakt, schrijven De Tijd en L'Echo vandaag.

Bij hr-dienstverlener SD Worx, die 24.000 bedrijven met bedrijfswagens begeleidt, telde men midden maart 142 werknemers die het systeem gebruiken. Bij concurrent Acerta koos slechts een op de 1.000 werknemers met een bedrijfswagen voor een mobiliteisvergoeding.

Mobiliteitsbudget

Volgens experts maakt het mobiliteitsbudget het systeem van 'cash for car' grotendeels overbodig. Via dat nieuwe systeem kunnen werknemers hun bedrijfswagen ook volledig in cash laten uitbetalen. "Het is redelijk uitzonderlijk dat 'cash for car' voor de werknemer voordeliger is dan het mobiliteitsbudget", zegt Dirk Wijns van Acerta in De Tijd.

SD Worx ziet wel een toekomst voor de regeling. Dat kende enkel een aarzelende start omdat werkgevers hun mobiliteitsbeleid moesten aanpassen en vaak wachtten tot een bedrijfswagen einde leasecontract was, luidt het.