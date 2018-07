Ja, er waren meningsverschillen over begroting, "maar alles staat in rapport" TT

17 juli 2018

12u23

Bron: Belga 1 Economie De voorzitter van het Monitoringcomité, Alfons Boon, geeft toe dat er interne meningsverschillen waren over de voorstelling van de begrotingsinspanning die de federale regering moet leveren. Dat hij toch doorzette, was omdat hij een werkstuk wilde afleveren waarmee de regering aan de slag kon gaan. Bovendien staan alle elementen die de regering nodig heeft om beslissingen te nemen, in het rapport.

Dat heeft voorzitter Boon verklaard in de Kamercommissie Financiën. Hij was daar uitgenodigd nadat vragen waren gerezen over druk vanuit de regering op het Monitoringcomité. Dat comité is een groep topambtenaren die twee keer per jaar een rapport aflevert over de budgettaire inspanning die de regering moet leveren om de begroting op de rails te houden. Ditmaal bevatte het rapport een opmerkelijke passage die aangaf dat er onenigheid was binnen het comité zelf.

De zitting ging onder een slecht gesternte van start. De oppositie struikelde immers over de setting waarin de vergadering verliep. Ze moest immers tot haar verbazing vaststellen dat naast Boon minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zat. "Dit is bijna de regering die het Monitoringcomité controleert", zette Kristof Calvo (Groen) meteen de toon. Met andere woorden: hoe kan de voorzitter vrijuit spreken met de minister naast zich.

"Ik laat mij zes maanden voor mijn pensioen niet in de hoek drummen"

Minister Wilmès benadrukte dat zij als voogdijminister verantwoordelijk is voor het parlement. Dat is wat de Grondwet haar oplegt, onderstreepte ze. "Zes maanden voor mijn pensioen laat ik mij niet in de hoek drummen", reageerde Boon. "Ik heb veertig jaar lang alle budgettaire gebeurtenissen van a tot z meegemaakt".

Even later, toen Calvo zich stoorde aan "overleg" tussen Boon en de minister, schreeuwde hij zijn loyauteit aan de opeenvolgende ministers van Begroting uit. "Ik heb gans mijn leven ministers gediend van alle partijen, van 's morgens tot 's nachts. Ik zal dat ook blijven doen", luidde het. "Ik kan u verzekeren dat elk lid van het Monitoringcomité een open relatie heeft met zijn kabinet. Dat is normaal. Het is de enige manier om een goede dienstverlening te verzorgen".

"Er zijn meningsverschillen, de regering beslist"

Boon wees erop dat het Monitoringcomité geen begrotingswaakhond is, maar enkel een rapport maakt waarop de regering zich baseert. "De eerste les die ik heb onthouden over een begroting, is dat een begroting een politieke akte is", onderstreepte hij. De voorzitter stelde dat de leden van het comité zich achter het rapport als geheel hebben geschaard, maar niet achter de presentatie van de inspanning.

Over wie het ging of hoeveel leden dat waren, preciseerde hij niet. Wel liet Boon uitschijnen dat niet alle leden per se over hetzelfde cijfer struikelden. In elk geval benadrukte Boon dat alle elementen in het rapport staan zodat de regering ermee aan de slag kan. "Alle elementen die eventueel kunnen worden toegevoegd, staan onder de tabel opgesomd met de bedragen erbij", luidde het. "Het is een keuze: ik wil een rapport afleveren zodat de regering kan starten. Er zijn meningsverschillen en we zetten die in de verf, en de regering moet beslissen".

Binnen de meerderheid lijken de rangen eveneens gesloten. Vorige week nog weerklonken er in de plenaire Kamer kritische vragen vanuit Open Vld en CD&V, maar forse taal bleef vanmiddag achterwege.