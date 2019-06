Ivoorkust en Ghana willen minimumprijs voor cacao en schorten verkoop op kv

12 juni 2019

17u54

Bron: Belga 1 Economie De cacaoprijs is op de termijnmarkten van Londen en New York gestegen tot het hoogste niveau in bijna een jaar, nadat de twee belangrijkste leveranciers -Ivoorkust en Ghana- beslist hebben om de verkoop voor volgend jaar op te schorten om een minimumprijs uit de wacht te kunnen slepen.

"De twee West-Afrikaanse landen hebben de verkoop van hun oogst, die zou beginnen in oktober 2020, opgeschort in afwachting van een akkoord met de kopers over een minimumprijs", bericht het financiële persagentschap Bloomberg. Ghana gaat de verkoop weer opstarten als de prijs minimaal 2.600 dollar per ton bedraagt. Dat zou een eerlijke prijs aan de arbeiders moeten garanderen, klinkt het.

Vandaag lag de prijs van cacao op de termijnmarkt op 2.545 dollar per ton. Maar analisten merken op dat dit mogelijk slechts een tijdelijke opstoot is, omdat er momenteel nog genoeg voorraad is om aan de vraag te voldoen.



Ghana en Ivoorkust staan in voor 60 procent van de wereldwijde productie van cacao, het belangrijkste ingrediënt voor chocolade.