Italië pakt zwart geld aan door premie te geven aan wie met bankkaart betaalt

16 oktober 2019

12u59

Bron: Belga 0 Economie Italianen die overstappen van cash betalingen naar betalingen met bankkaart zullen kunnen rekenen op een ‘superbonus’. Met meer elektronische betalingen hoopt de regering de schaduweconomie aan te pakken.

De maatregel is onderdeel van een pakket dat premier Giuseppe Conte aankondigde. De ‘superbonus’ zal vanaf begin 2021 uitgekeerd worden aan mensen die elektronisch betalen in sectoren van de economie waar cash betalingen het meest voorkomen.

Daarnaast zullen er ook kansspelen en speciale prijzen verbonden worden aan elektronische betalingen en komen er boetes voor handelaars die geen bankkaartbetalingen aanvaarden.

In Italië geven kleine zelfstandigen, zoals bijvoorbeeld mechaniekers of loodgieters, vaak een korting aan klanten die cash betalen, waarna ze geen belastingaangifte doen. De Italiaanse regering kondigde ook aan dat de limiet voor cash-transacties verlaagd zal worden van 3.000 euro naar 2.000 euro in 2021 en naar 1.000 euro in 2022.