Italianen en Amerikanen doen Bel20 1,20 procent stijgen sam

01 juni 2018

20u03

Bron: belga 1 Economie De Brusselse beurs gooit de zorgen van zich af. De vorming van een regering in Italië en sterke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt deden de Bel20-index 1,20 procent klimmen tot 3.809,22 punten.

De grootste dagwinst bij de indexwaarden was voor ING, dat 3,07 procent aantrok tot 12,84 euro. De financiële groep werd gevolgd door Aperam, dat 2,80 procent steeg tot 40,75 euro.

Umicore dikte 2,46 procent aan tot 49,59 euro. De metalengroep zal zijn fabriek voor de aanmaak van kathodematerialen voor de Europese automarkt in het Poolse Nysa bouwen. De investering maakt deel uit van een programma van 660 miljoen euro. Daarnaast zet het concern een competentiecentrum voor energie-efficiënte productieprocessen op in Olen. Er zullen eind 2019 twintig onderzoekers werken.

Proximus dikte op enige afstand nog 0,22 procent aan tot 22,96 euro. De telecomonderneming neemt het Nederlandse informatica- en netwerkbedrijf Umbrio over. Dat realiseerde vorig jaar een omzet van 11 miljoen euro en heeft grote bedrijven en overheidsinstellingen als klant.

Op de tweede rij scoorde ThromboGenics met een winst van 4,97 procent en een slotkoers van 5,49 euro. Ook donderdag was de biotechtitel al vlot hoger gegaan.

Verlies was er bij de grote waarden vooral voor Ontex, dat 1,03 procent terugviel tot 23,06 euro. Die daling was het gevolg van het knippen van een dividend van 0,60 euro.

Op de brede markt moest Keyware 5,98 procent achteruit tot 1,10 euro, terwijl Sioen 3,95 procent verloor bij een slotkoers van 27,95 euro.

Aedifica gleed nog 0,37 procent weg tot 80,80 euro. De vastgoedonderneming benoemde Ingrid Daerden tot financieel directeur. Ze komt over van OTN Systems. Voordien werkte ze voor ING en Cofinimmo.